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Макей принял копии верительных грамот у нового посла Израиля
15.02.2017 17:18 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 15 февраля. Состояние и перспективы двусторонних отношений обсудил 15 февраля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с новым послом Израиля Алоном Шогамом по случаю вручения им копий верительных грамот.
Кроме того, по сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, рассмотрены мероприятия, планируемые в связи с отмечаемым в 2017 году 25-летием дипломатических отношений между двумя странами.
Достигнута договоренность о продолжении "активного взаимодействия в политической, экономической и культурной сферах".
БелаПАН.
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Минск, 15 февраля. Состояние и перспективы двусторонних отношений обсудил 15 февраля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с новым послом...
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