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Макей и Лавров поговорили по телефону
15.02.2017 18:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, сообщили в российском МИД.
Беседа министров состоялась в среду, 15 февраля.
"Обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, включая график ближайших российско-белорусских контактов", — говорится в сообщении.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран затронули "международные и региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес".
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Министры в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.
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