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Макей и Лавров поговорили по телефону

15.02.2017 18:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, сообщили в российском МИД.

Беседа министров состоялась в среду, 15 февраля.

"Обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, включая график ближайших российско-белорусских контактов", — говорится в сообщении.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран затронули "международные и региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес".

 
Теги: Минск
 
 
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Министры в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

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