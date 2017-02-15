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Российские радикалы в Минске: реакция МИД

16.02.2017 09:11 — Новости Политики | БДГ  
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Российские радикалы пытались сорвать переговоры по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Белорусский МИД на выпад россиян отреагировал жестко.

Накануне в Минске прошла одна из многочисленных трехсторонних встреч по ситуации в Украине. По итогам очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта в Украине спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик дал пресс-конференцию, однако в момент выхода Сайдика к прессе, мероприятие попытались сорвать.

По информации БелаПАН, четверо активистов российской незарегистрированной националистической партии «Другая Россия» начали разбрасывать листовки и выкрикивать лозунги, в том числе, оскорбляющие власти Украины. Примечательно, что до срыва пресс-конференции все они представлялись журналистами белорусских СМИ и сумели беспрепятственно попасть на мероприятие. Мартин Сайдик зал покинул, после чего ретировались и бывшие российские нацболы.

Одного из провокаторов удалось задержать, о чем сообщил представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

Довольно жестко на выпад россиян отреагировал белорусский МИД. Там «акцию» назвали провокацией, направленную на срыв переговорного процесса по ситуации на юго-востоке Украины.

В МИД также сообщили, что все провокаторы - россияне, к белорусской прессе отношения они не имеют, а вот к российской - самое прямое: у них нашли удостоверения журналистов издания «Русская планета».

«Пресс-служба МИД Беларуси расценивает данное действие как сознательную провокацию, направленную на срыв переговорного процесса и дискредитацию Минской переговорной площадки. Белорусская сторона будет и далее предпринимать все меры для обеспечения безопасности и беспрепятственной работы Трехсторонней контактной группы и немедленно пресекать все попытки помешать ее работе», - говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси. Там также отмечается, что всех провокаторов с места проведения пресс-конференции в «Президент-отеле» удалили сотрудники правоохранительных органов.

Пресс-конференция в итоге все же состоялась чуть позднее. Представитель ОБСЕ комментировать действия российских провокаторов не стал, но поблагодарил журналистов за терпение.

 
Теги: Минск
 
 
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Российские радикалы пытались сорвать переговоры по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Белорусский МИД на выпад россиян отреагировал жестко.

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