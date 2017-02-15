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Опубликован указ о сокращении Администрации президента
16.02.2017 09:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Указ президента Александра Лукашенко №40 от 13 февраля 2017 года "Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь" опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik / Виктор Толочко
В соответствии с документом, Администрация президента будет сокращена практически на треть, однако у главы государства появятся два новых помощника — по вопросам законодательной и судебной деятельности, а также по вопросам развития финансово-кредитной системы.
Кроме того, указом определена структура Администрации. Новые полномочия появятся и у пресс-секретаря Натальи Эйсмонт — помимо прочего, она будет курировать деятельность главных государственных СМИ.
Речь о сокращении Администрации президента
Указ вступит в силу с 1 мая 2017 года.
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Уже с 1 мая численность работников Администрации будет равняться 118, из них 108 - госслужащих.
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