МИНСК, 16 фев — Sputnik. Указ президента Александра Лукашенко №40 от 13 февраля 2017 года "Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь" опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.



© Sputnik / Виктор Толочко Администрация президента поедет в регионы говорить о тунеядстве

В соответствии с документом, Администрация президента будет сокращена практически на треть, однако у главы государства появятся два новых помощника — по вопросам законодательной и судебной деятельности, а также по вопросам развития финансово-кредитной системы.

Кроме того, указом определена структура Администрации. Новые полномочия появятся и у пресс-секретаря Натальи Эйсмонт — помимо прочего, она будет курировать деятельность главных государственных СМИ.

Речь о сокращении Администрации президента шла в начале февраля на совещании у главы государства . Планируется, что вскоре численность работников Администрации президента будет равняться 118, из них 108 — госслужащих.

Указ вступит в силу с 1 мая 2017 года.