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Кремль высказался о визовом режиме с Беларусью

16.02.2017 14:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Вопрос введения визового режима с Беларусью не обсуждается российским руководством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.

Кремль высказался о визовом режиме с Беларусью
© Sputnik Игорь Зарембо
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Ранее в четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты исследования, согласно которым почти 80% россиян считают целесообразным восстановить визовый режим с Беларусью из-за решения Минска отменить ограничения на въезд гражданам 80 стран.

"Нет, такая тема не рассматривается", — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Кремль такую возможность. Слова пресс-секретаря приводит РИА Новости.

С 12 февраля вступил в силу указ президента Беларуси Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме въезда в страну граждан 80 государств. Документ устанавливает безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минск.

В декабре глава ФСБ Александр Бортников подписал указ о создании Россией пограничной зоны с Беларусью. Согласно документу, пятикилометровая пограничная зона создана в Смоленской, Брянской и Псковской областях.

Читайте репортаж Sputnik с белорусско-российской границы после вступления в силу указа главы ФСБ >>

 
Теги: Минск
 
 
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78% россиян считают, что "нужно отменить безвизовый режим с Беларусью", в Кремле прокомментировали данные ВЦИОМ.

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