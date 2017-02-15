МИНСК, 16 фев — Sputnik. Вопрос введения визового режима с Беларусью не обсуждается российским руководством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.



© Sputnik Игорь Зарембо ВЦИОМ: россияне против дешевого газа для Беларуси

Ранее в четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты исследования, согласно которым почти 80% россиян считают целесообразным восстановить визовый режим с Беларусью из-за решения Минска отменить ограничения на въезд гражданам 80 стран.

"Нет, такая тема не рассматривается", — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Кремль такую возможность. Слова пресс-секретаря приводит РИА Новости .

С 12 февраля вступил в силу указ президента Беларуси Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме въезда в страну граждан 80 государств . Документ устанавливает безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минск.

В декабре глава ФСБ Александр Бортников подписал указ о создании Россией пограничной зоны с Беларусью. Согласно документу, пятикилометровая пограничная зона создана в Смоленской, Брянской и Псковской областях .

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