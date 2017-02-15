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Кремль высказался о визовом режиме с Беларусью
16.02.2017 14:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Вопрос введения визового режима с Беларусью не обсуждается российским руководством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.
© Sputnik Игорь Зарембо
Ранее в четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты исследования, согласно которым почти 80% россиян считают целесообразным восстановить визовый режим с Беларусью из-за решения Минска отменить ограничения на въезд гражданам 80 стран.
"Нет, такая тема не рассматривается", — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Кремль такую возможность. Слова пресс-секретаря приводит
В декабре глава ФСБ Александр Бортников подписал указ о создании Россией пограничной зоны с Беларусью.
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78% россиян считают, что "нужно отменить безвизовый режим с Беларусью", в Кремле прокомментировали данные ВЦИОМ.
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