Попытка срыва гражданами России с удостоверениями российских СМИ в центре Минска пресс-конференции спецпредставителя ОБСЕ может быть срежиссирована в Кремле, чтобы показать белорусским властям, что они не контролируют ситуацию.

15 февраля в Минске в «Президент-отеле» по итогам очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта в Украине должна была состояться пресс-конференция спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика. Однако в момент его выхода к прессе четверо активистов российской незарегистрированной националистической партии «Другая Россия» (бывшая Национал-большевистская партия) начали разбрасывать листовки и выкрикивать лозунги: «Руки прочь от Донбасса!», «Порошенко — убийца!» и «Донбасс — в состав России!».

Лишь одного из провокаторов удалось задержать. 27-летний Тимофей Ермаков был доставлен в РУВД Ленинского района, где на него составили протокол об административном правонарушении, а 16 февраля его приговорили к пяти суткам ареста . О судьбе остальных не сообщается.

Примечательно, что, по данным белорусского МИД, все провокаторы – граждане России. Причем у них у всех нашли удостоверения журналистов российского издания «Русская планета» (представители журнала отрицают свою причастность к акции).

В целом внешнеполитическое ведомство Беларуси довольно жестко отреагировало на акцию россиян, назвав ее сознательной провокацией, направленной на срыв переговорного процесса и дискредитацию Минской переговорной площадки. В МИД также пообещали предпринимать все меры для обеспечения безопасности и беспрепятственной работы Трехсторонней контактной группы и немедленно пресекать все попытки помешать ее работе.

Между тем пресс-секретарь «Другой России» Александр Аверин заявил, что в Минске могут пройти и другие подобные акции. «Мы считаем, что Россия должна вмешаться в конфликт и заставить власти в Киеве покинуть территорию Донбасса. Наши добровольцы до сих пор находятся там и продолжают воевать», - подчеркнул он .

Как отметил в комментарии БДГ координатор проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников, произошедший инцидент с российскими нацболам не повлияет на статус Беларуси как переговорной площадки по ситуации на Востоке Украины. Вместе с тем, по его словам, эта акция является вызовом белорусским властям.

«Это очень серьезная пропагандистская демонстрация того, что официальный Минск не в состоянии проконтролировать не то, чтобы свою территорию или свою столицу, а даже отель, который находится напротив Администрации президента», - отметил собеседник.

По его мнению, имиджевый удар по белорусским властям нанесен очень серьезный.

Отвечая на вопрос о том, кто стоит за акцией нацболов, Андрей Поротников отметил, что она может быть организована и самими активистами «Другой России» и в плане исполнителей, и в плане идеи. «Но вопрос в том, кто обеспечивал эту акцию. Ведь они получили удостоверение сотрудника СМИ. Также вопрос, были ли они аккредитованы. МИД этот вопрос обошел стороной. Ведь если у них были удостоверения российских СМИ, то, как я понимаю, у них должна была быть аккредитация МИД. И без серьезной поддержки со стороны такое просто технически организовать бы не получилось», - уверен координатор Belarus Security Blog.

Собеседник полагает, что без поддержки со стороны российских властей и получить удостоверение СМИ, и пройти аккредитацию МИД Беларуси, и знать весь распорядок дня, было бы очень тяжело. «Я думаю, что это очередной привет из Кремля белорусским властям, и в первую очередь нашим спецслужбам», - добавил эксперт.

Андрей Поротников также уверен, что подобные акции будут повторяться и в будущем. «Я не уверен, что это будут акции в отношении переговорного процесса по Донбассу. Это могут быть и прочие громкие перформансы, которые также будут демонстрировать, что Минск не может гарантировать, например, что во время визита делегации МВФ и выхода их представителей к прессе, им не наденут на голову какие-нибудь корзины для мусора», - добавил он.

«Если эта провокация будет спущена с рук и не будут сделаны выводы, то это будет продолжаться», - заключил собеседник.