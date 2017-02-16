МИНСК, 16 фев — Sputnik. Власти Пакистана приняли решение закрыть границу с Афганистаном после крупного теракта в Сехван-Шарифе, в котором погибли более 70 человек, сообщил официальный представитель армии страны, генерал-майор Асиф Гафур.

Вечером 16 февраля в пакистанском городе Сехван-Шариф провинции Синд на территории комплекса мавзолея суфийского философа и поэта Лалы Шахбаза Каландара террорист привел в действие пояс смертника . Теракт произошел, когда на территории комплекса находилось много последователей суфизма, которые совершали регулярный ритуал. По последним данным, погибли 74 человека, еще более 300 получили ранения. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

"Пакистано-афганская граница закрыта в связи с соображениями безопасности с немедленным вступлением решения в силу до дальнейших распоряжений", — приводятся его слова в пресс-релизе армии Пакистана.

Кроме того, Гафур сообщил, что в штаб армии Пакистана в Равалпинди были вызваны сотрудники посольства Афганистана в стране. Им был выдан список из 76 террористов, скрывающихся, по мнению Исламабада, на территории соседней страны. " (Дипломатов) попросили принять немедленные меры и передать их Пакистану", — заявил Гафур.

Согласно последним данным местных СМИ, пакистанские силовики ликвидировали 36 террористов в рейдах и боестолкновениях в разных частях страны.

Ранее Гафур заявил, что армия Пакистана считает, что последняя серия терактов в стране организована по указу "враждебных сил" с территории Афганистана, и Исламабад намерен принять ответные меры. Начальник штаба армии Пакистана, генерал Камар Джавид Баджва, в свою очередь, заявил, что "каждая капля крови нации будет отомщена и отомщена безотлагательно, больше никто не будет сдерживаться ни перед кем".