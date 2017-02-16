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Пакистан закрыл границу с Афганистаном после теракта в Сехван-Шарифе
17.02.2017 08:56 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Власти Пакистана приняли решение закрыть границу с Афганистаном после крупного теракта в Сехван-Шарифе, в котором погибли более 70 человек, сообщил официальный представитель армии страны, генерал-майор Асиф Гафур.
Вечером 16 февраля в пакистанском городе Сехван-Шариф провинции Синд на территории комплекса мавзолея суфийского философа и поэта Лалы Шахбаза Каландара
"Пакистано-афганская граница закрыта в связи с соображениями безопасности с немедленным вступлением решения в силу до дальнейших распоряжений", — приводятся его слова в пресс-релизе армии Пакистана.
Кроме того, Гафур сообщил, что в штаб армии Пакистана в Равалпинди были вызваны сотрудники посольства Афганистана в стране. Им был выдан список из 76 террористов, скрывающихся, по мнению Исламабада, на территории соседней страны. " (Дипломатов) попросили принять немедленные меры и передать их Пакистану", — заявил Гафур.
Согласно последним данным местных СМИ, пакистанские силовики ликвидировали 36 террористов в рейдах и боестолкновениях в разных частях страны.
Ранее Гафур заявил, что армия Пакистана считает, что последняя серия терактов в стране организована по указу "враждебных сил" с территории Афганистана, и Исламабад намерен принять ответные меры. Начальник штаба армии Пакистана, генерал Камар Джавид Баджва, в свою очередь, заявил, что "каждая капля крови нации будет отомщена и отомщена безотлагательно, больше никто не будет сдерживаться ни перед кем".
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Власти Пакистана приняли решение закрыть границу с Афганистаном после крупного теракта в Сехван-Шарифе, в котором погибли более 70 человек,...
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