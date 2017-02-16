МИНСК, 17 фев — Sputnik. Окончательной договоренности о поставках в Беларусь нефти и газа из России пока нет, руководство двух стран должно принять решения по согласованному докладу, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

В минувшую пятницу, 10 февраля, белорусская делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко прибыла в Москву для проведения переговоров по нефтегазовому вопросу . Накануне Семашко сообщил журналистам, что по результатам встречи с российскими партнерами был подготовлен проект протокола, предусматривающего условия поставки газа и нефти в республику — документ в настоящее время рассматривается российской стороной.

Беларусь и Россия сблизили позиции

По словам Дворковича, Минск и Москва пока не достигли окончательной договоренности о поставках в Белоруссию нефти и газа, но сблизились в подходах и согласовали текст доклада по этому вопросу.

"У нас окончательной договоренности нет, но, действительно, наши стороны сблизились в подходах, и сейчас мы находимся, скажем так, в стадии доклада руководству. Потому что остались моменты, которые требуют решения руководства стран", — сказал Дворкович.

Он отметил, что согласованный текст будет доложен российскому и белорусскому руководству. Вместе с тем Дворкович подчеркнул: "это не означает, что стороны полностью согласились с текстом, потому что там остались в этом тексте вопросы, которые мы на своем уровне не имеем полномочий решить".

По словам вице-премьера, руководству РФ доклад уже представлен. "Уже доложено, пока нет еще решений", — сказал Дворкович.

Беларусь ожидает согласование протокола

"Сейчас он (протокол — Sputnik) находится на рассмотрении в руководстве России", — подтвердил Семашко.

Он также выразил надежду, что на следующей неделе протокол будет обнародован . По его словам, проект документа призван уладить спор между двумя странами в отношении стоимости газа и объемов поставок российской нефти в республику. При этом он не стал комментировать содержание протокола.

Россияне против скидки на газ

Ранее ВЦИОМ провел исследование среди россиян. Выяснилось, что более половины (60%) опрошенных против продажи Беларуси нефти и газа по цене ниже рыночной. Граждане РФ уверены, что нефть и газ необходимо продавать всем по одинаковой цене, не делая никому скидок. Обратного мнения придерживаются 38% россиян: скидки на энергоресурсы в обмен на поддержку российской политики на международной арене.



© Sputnik Игорь Зарембо ВЦИОМ: россияне против дешевого газа для Беларуси

К слову, в 2011 году 57% россиян выступили за то, чтобы Россия поставляла газ в соседнюю страну без скидки.

Нефтегазовый спор между странами длится с начала прошлого года: тогда в Минске заявили, что цена российского газа для республики является несправедливой. Ранее глава Министерства энергетики России Александр Новак заявлял, что у сторон переговоров есть понимание того, что долги за поставленные в 2016 году энергоносители должны быть погашены. По информации российской стороны, Беларусь задолжала РФ за газ 550 миллионов долларов США.