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Руководство Беларуси и России должно принять решение по газовому докладу
17.02.2017 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Окончательной договоренности о поставках в Беларусь нефти и газа из России пока нет, руководство двух стран должно принять решения по согласованному докладу, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
В минувшую пятницу, 10 февраля,
Беларусь и Россия сблизили позиции
По словам Дворковича, Минск и Москва пока не достигли окончательной договоренности о поставках в Белоруссию нефти и газа, но сблизились в подходах и согласовали текст доклада по этому вопросу.
"У нас окончательной договоренности нет, но, действительно, наши стороны сблизились в подходах, и сейчас мы находимся, скажем так, в стадии доклада руководству. Потому что остались моменты, которые требуют решения руководства стран", — сказал Дворкович.
Он отметил, что согласованный текст будет доложен российскому и белорусскому руководству. Вместе с тем Дворкович подчеркнул: "это не означает, что стороны полностью согласились с текстом, потому что там остались в этом тексте вопросы, которые мы на своем уровне не имеем полномочий решить".
По словам вице-премьера, руководству РФ доклад уже представлен. "Уже доложено, пока нет еще решений", — сказал Дворкович.
Беларусь ожидает согласование протокола
"Сейчас он (протокол — Sputnik) находится на рассмотрении в руководстве России", — подтвердил Семашко.
Он также выразил надежду, что
Россияне против скидки на газ
Ранее ВЦИОМ провел исследование среди россиян. Выяснилось, что более половины (60%) опрошенных против продажи Беларуси нефти и газа по цене ниже рыночной. Граждане РФ уверены, что нефть и газ необходимо продавать всем по одинаковой цене, не делая никому скидок. Обратного мнения придерживаются 38% россиян: скидки на энергоресурсы в обмен на поддержку российской политики на международной арене.
© Sputnik Игорь Зарембо
К слову, в 2011 году 57% россиян выступили за то, чтобы Россия поставляла газ в соседнюю страну без скидки.
Нефтегазовый спор между странами длится с начала прошлого года: тогда в Минске заявили, что цена российского газа для республики является несправедливой. Ранее глава Министерства энергетики России Александр Новак заявлял, что у сторон переговоров есть понимание того, что долги за поставленные в 2016 году энергоносители должны быть погашены. По информации российской стороны, Беларусь задолжала РФ за газ 550 миллионов долларов США.
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Подготовлен проект протокола по поставкам нефти и газа в Беларусь, он находится на рассмотрении российской стороны и может увидеть свет на следующей неделе.
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