МИНСК, 17 фев — Sputnik. Ситуацией с иском агентства Regnum к министерству иностранных дел России с требованием опровергнуть распространенную ранее информацию занимается юридическая служба российского внешнеполитического ведомства, написала на своей странице в социальной сети Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



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В своем иске Regnum требует от МИД РФ опровергнуть информацию, озвученную Захаровой на брифинге, о том, что журналисты агентства в своих публикациях о Беларуси использовали слово "недонарод".

"Этим вопросом занимается юрслужба министерства иностранных дел России. Но хочу заявить и о своих личных убеждениях: использование таких слов и выражений, как "недогосударство" или "недонарод" и им подобных, кем бы то ни было в отношении Беларуси и белорусского народа недопустимо", — написала Захарова.

По ее мнению, любым проявлениям или намекам на унижение людей, народов или целых государств по национальному признаку — бой. "И эти убеждения я готова отстаивать до последнего вздоха", — написала Захарова

Она отметила, что в материалах, опубликованных агентством, содержится слово "недогосударство" и утверждение, что "белорусы не являются национальной группой". "Именно поэтому был сделан общий вывод, распространяющийся на всех, о том, что употребление таких слов, как "недонарод" или "недогосударство", недопустимо, непотребно. Министерство выразило свою позицию и отношение к словам и выражениям исключительно в ответ на вопрос представителей СМИ", — добавила официальный представитель МИД РФ.

Она также написала, что известие о решении Пресненского суда Москвы привлечь ее в качестве соответчика к иску агентства Regnum к МИД РФ застало в Бонне, где были запланированы переговоры российской делегации.



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"Самолет приземлился, я включила телефон, и посыпались звонки", — написала представитель МИД, обратив внимание, что ей пришлось писать данный комментарий в перерыве между встречами.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на СК Беларуси, троих белорусских авторов агентства "Регнум" задержали в начале декабря прошлого года . Следственным комитетом предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни" гражданам Сергею Шиптенко, Юрию Павловцу и Димитрию Алимкину.