﻿ 75 тыс. подписей за отмену декрета о тунеядцах: промежуточные итоги от оппозиции. 21.by
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75 тыс. подписей за отмену декрета о тунеядцах: промежуточные итоги от оппозиции

17.02.2017 15:34 — Новости Политики | БДГ  
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За месяц проведения кампаний по сбору подписей граждан за отмену декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», также известного как «декрет о тунеядцах», белорусская оппозиция собрали около 75 тыс. подписей.

Так, в профсоюзе работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) заявили, что собрали около 23 тыс. «живых» подписей по всей стране и еще около 25 тыс. подписей под обращением в Администрацию президента на интернет-площадке Zvarot.by. Часть из них уже направлена в Администрацию президента и Палату представителей, передает БелаПАН.

Активисты Объединенной гражданской партии собрали не менее 17 тыс. подписей за отмену декрета, которые депутат от партии Анна Канопацкая планирует представить в парламенте на весенней сессии в ходе рассмотрения январского декрета № 1, корректирующего декрет №3,.

Члены оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия», по словам ее сопредседателя Виталия Рымашевского, собрали около 10 тыс. подписей. Кроме того, они призывали слать индивидуальные обращения в Администрацию президента.

Входящее вместе с БХД и ОГП в Правоцентристскую коалицию движение «За Свободу» пока не подводило промежуточных итогов кампании по сбору подписей, но обещает сделать это в ближайшие дни, а также обсудить с партнерами, что делать дальше.

Напомним, декрет президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» был принят в апреле 2015 года. Налог должен быть заплачен не позднее 20 февраля. Александр Лукашенко 12 января  2017 года был подписан Декрет №1, уточняющий, кто не будет платить вышеупомянутый налог. Налоговые органы разослали требования об уплате налога 470 тысячам тунеядцев.

Между тем белорусская оппозиция, кроме сбора, намерена провести 17 февраля на Октябрьской площади «Марш рассерженных беларусов», а также в планах провести «Марш нетунеядцев» 15 марта в День Конституции. 

Примечательно, что 14 февраля прошло предварительное заседание по иску жителя Гомеля Александра Семенова, признанного государством «тунеядцем», к налоговой инспекции.

 
Теги: Гомель
 
 
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