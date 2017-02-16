За месяц проведения кампаний по сбору подписей граждан за отмену декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», также известного как «декрет о тунеядцах», белорусская оппозиция собрали около 75 тыс. подписей.

Так, в профсоюзе работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) заявили, что собрали около 23 тыс. «живых» подписей по всей стране и еще около 25 тыс. подписей под обращением в Администрацию президента на интернет-площадке Zvarot.by . Часть из них уже направлена в Администрацию президента и Палату представителей, передает БелаПАН .

Активисты Объединенной гражданской партии собрали не менее 17 тыс. подписей за отмену декрета, которые депутат от партии Анна Канопацкая планирует представить в парламенте на весенней сессии в ходе рассмотрения январского декрета № 1, корректирующего декрет №3,.

Члены оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия», по словам ее сопредседателя Виталия Рымашевского, собрали около 10 тыс. подписей. Кроме того, они призывали слать индивидуальные обращения в Администрацию президента.

Входящее вместе с БХД и ОГП в Правоцентристскую коалицию движение «За Свободу» пока не подводило промежуточных итогов кампании по сбору подписей, но обещает сделать это в ближайшие дни, а также обсудить с партнерами, что делать дальше.

Напомним, декрет президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» был принят в апреле 2015 года. Налог должен быть заплачен не позднее 20 февраля. Александр Лукашенко 12 января 2017 года был подписан Декрет №1, уточняющий, кто не будет платить вышеупомянутый налог. Налоговые органы разослали требования об уплате налога 470 тысячам тунеядцев .

Между тем белорусская оппозиция, кроме сбора, намерена провести 17 февраля на Октябрьской площади «Марш рассерженных беларусов», а также в планах провести «Марш нетунеядцев» 15 марта в День Конституции.