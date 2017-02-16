|
75 тыс. подписей за отмену декрета о тунеядцах: промежуточные итоги от оппозиции
17.02.2017 15:34 — Новости Политики | БДГ
За месяц проведения кампаний по сбору подписей граждан за отмену декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», также известного как «декрет о тунеядцах», белорусская оппозиция собрали около 75 тыс. подписей.
Так, в профсоюзе работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) заявили, что собрали около 23 тыс. «живых» подписей по всей стране и еще около 25 тыс. подписей под обращением в Администрацию президента на интернет-площадке
Активисты Объединенной гражданской партии собрали не менее 17 тыс. подписей за отмену декрета, которые депутат от партии Анна Канопацкая планирует представить в парламенте на весенней сессии в ходе рассмотрения январского декрета № 1, корректирующего декрет №3,.
Члены оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия», по словам ее сопредседателя Виталия Рымашевского, собрали около 10 тыс. подписей. Кроме того, они призывали слать индивидуальные обращения в Администрацию президента.
Входящее вместе с БХД и ОГП в Правоцентристскую коалицию движение «За Свободу» пока не подводило промежуточных итогов кампании по сбору подписей, но обещает сделать это в ближайшие дни, а также обсудить с партнерами, что делать дальше.
Напомним, декрет президента
Между тем белорусская оппозиция, кроме сбора, намерена провести 17 февраля на Октябрьской площади «Марш рассерженных беларусов», а также
Примечательно, что 14 февраля прошло
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За месяц проведения кампаний по сбору подписей граждан за отмену декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», также известного как «декрет о...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии