МИНСК, 17 фев — Sputnik. Польша готова одолжить Беларуси стол, за которым в конце 1980-х шли переговоры между польскими властями и представителями профсоюза "Солидарность", для белорусского национального диалога, сообщил изданию Rzeczpospolita пресс-секретарь президента Польши Анджея Дуды Марек Магеровский.



© Sputnik / Виктор Толочко Середич: по словам Лукашенко, пришло время изменить Конституцию

Идею общенационального диалога подал главный редактор газеты "Народная воля" Иосиф Середич в ходе беседы с президентом Беларуси Александр Лукашенко, которая состоялась в минувший понедельник . Середич после беседы отметил, что глава государства "как никто другой понимает опасность, которая может нависнуть над страной".

"Если идея белорусского "круглого стола" обретет конкретные формы, то можно подумать о том, чтобы одолжить известный предмет мебели из президентского дворца", — сказал Магеровский.

Он также отметил, что Польша будет приветствовать любой вид диалога между властями и представителями оппозиции.

Переговоры за круглым столом между коммунистическими властями Польши и представителями "Солидарности" прошли в феврале 1989 года, после чего впервые оппозиция получила места в парламенте страны.