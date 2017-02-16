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Польша готова одолжить Беларуси круглый стол для национального диалога
17.02.2017 16:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Польша готова одолжить Беларуси стол, за которым в конце 1980-х шли переговоры между польскими властями и представителями профсоюза "Солидарность", для белорусского национального диалога, сообщил изданию
© Sputnik / Виктор Толочко
Идею общенационального диалога подал главный редактор газеты "Народная воля" Иосиф Середич в ходе беседы с президентом Беларуси Александр Лукашенко,
"Если идея белорусского "круглого стола" обретет конкретные формы, то можно подумать о том, чтобы одолжить известный предмет мебели из президентского дворца", — сказал Магеровский.
Он также отметил, что Польша будет приветствовать любой вид диалога между властями и представителями оппозиции.
Переговоры за круглым столом между коммунистическими властями Польши и представителями "Солидарности" прошли в феврале 1989 года, после чего впервые оппозиция получила места в парламенте страны.
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Об идее общенационального диалога сообщил главред "Народной воли" Иосиф Середич после разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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