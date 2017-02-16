МИНСК, 17 фев – Sputnik. Беларусь ждет от Евросоюза полной отмены санкций, заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко.

ЕС отменил большинство санкций против Беларуси в феврале 2016 года. В силе осталось эмбарго на поставку оружия и запрет на въезд четырем чиновникам, которых на Западе подозревают в причастности к громким исчезновениям граждан в республике в 1999−2000 годах.

"В прошлом году было отменено большинство санкций в отношении Беларуси, это положило начало новому этапу в белорусско-европейских отношениях. После почти двадцати лет мы наконец-то можем говорить о серьезной нормализации отношений. Мы ожидаем отмены и оставшихся санкций, хотя понимаем, что для этого нужно время, и относимся к этому спокойно", – заявил Кравченко в интервью венгерской газете Magyar Hírlap.

Кравченко отметил, что в предыдущие годы отношения Беларуси и ЕС были непростыми, при этом с обеих сторон были свои причины поступать тем или иным образом. Сегодня Минск и Брюссель ищут точки соприкосновения, общие интересы, возможности сотрудничества. "Мне кажется, мы смогли преодолеть многие противоречия. Конечно, остаются еще некоторые проблемные вопросы, но мы стремимся найти по ним компромисс. Безусловно, обеспечение безопасности в регионе – в интересах обеих сторон", – сказал замминистра.

Он подчеркнул, что миротворческие усилия Минска для нормализации ситуации на юго-востоке Украины имели позитивное значение. "В то же время, Беларусь предложила эту переговорную площадку не для получения политических дивидендов, а в интересах скорейшего урегулирования конфликта в Украине. Мы заинтересованы, чтобы у наших непосредственных соседей, где проживает множество белорусов, ситуация стабилизировалась", – сказал Кравченко, добавив, что эти переговоры способствовали пересмотру оценки Беларуси, но сами по себе не являлись в этом определяющими.