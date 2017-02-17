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Статкевич провел «Марш рассерженных белорусов»

17.02.2017 19:45 — Новости Политики | БДГ  
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Николай Статкевич провел акцию протеста в центре Минска. Тысячи людей прошли от Октябрьской площади до здания МНС, чтобы высказать свое отношение к декрету о тунеядцах. 

«Марш рассерженных белорусов» начался на Октябрьской площади в 18 часов. Как позднее признали организаторы, такого наплыва людей не ожидали даже они - к назначенному времени площадь была полна народу. Участниками была принята резолюция, в которой властям выдвинуто требование отменить Декрет №3 от 02.04.2015 «О предотвращении социального иждивенчества», остановить падение доходов населения и повышение пенсионного возраста, вернуть свободные выборы.

Затем Николай Статкевич провел толпу людей от Октябрьской площади до площади Независимости. Люди скандировали «Жыве Беларусь!», пели песни Сергея Михалка, уже возле здания МНС, после выступления Статкевича, толпа кричала «В отставку!».

Политик поблагодарил всех собравшихся, отметив, что такого числа людей на площади не было с 2010 года. Он выразил уверенность, что число недовольных людей в стране куда больше, и призвал власти рассмотреть требование народа об отмене скандального указа в течение месяца.

Статкевич пригласил 25 марта  всех снова прийти на площадь, приводить друзей и собрать десятки тысяч человек. Кроме этого, политик гарантировал, что поможет всем, у кого будут проблемы с сотрудниками правоохранительных органов.

На крыльце МНС были сожжены «письма счастья» и жировки, около 19.10 Николай Статкевич призвал людей расходиться и объявил об окончании акции, сказав. что гордится белорусами.

Уже после окончания акции люди в штатском пытались забрать транспорант у анархистов, которые принимали участие в акции. По неподтвержденной информации, могут быть задержанные. В социальных сетях пишут о жестком задержании анархистов.

Напомним, за месяц проведения кампаний по сбору подписей граждан за отмену декрета №3, также известного как «декрет о тунеядцах», белорусская оппозиция собрала около 75 тыс. подписей.

Фото: Радыё Свабода

 
Теги: Минск
 
 
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Николай Статкевич провел акцию протеста в центре Минска. Тысячи людей прошли от Октябрьской площади до здания МНС, чтобы высказать свое отношение к декрету о...

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