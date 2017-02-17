|
Трамп: в стране бардак, не верьте фейковым новостям ведущих СМИ
18.02.2017 18:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп призвал граждан не верить сообщениям ведущих американских СМИ – они, по его мнению, передают фейковые новости.
"Не верьте ведущим СМИ (их фейковым новостям). В Белом доме все очень хорошо. Я унаследовал беспорядок и сейчас занимаюсь его устранением", – написал Трамп в своем микроблоге Twitter.
Ранее Трамп заявил, что унаследовал от своего предшественника Барака Обамы "бардак" как внутри страны, так и на международной арене.
Трамп еще до выборов резко критиковал многие ведущие американские СМИ, называя их "фальшивыми" и "провальными", а журналистов, работающих в них, "самыми нечестными людьми". Пресса, особенно поддерживающая Демократическую партию, в ответ критикует президента и регулярно публикует скандальные сообщения о нем и его окружении со ссылкой на неофициальные источники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый президент, по его словам, унаследовал от своего предшественника Барака Обамы "бардак" внутри страны.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии