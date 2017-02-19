МИНСК, 20 фев — Sputnik. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко в ближайшие дни не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



© Sputnik Алексей Даничев Лукашенко проведет эту неделю в Сочи

Ранее сообщалось, что Лукашенко проведет текущую неделю в Сочи. Информация была распространена государственными СМИ, других подробностей пока не приводится.

"Насколько нам известно, Александр Георгиевич находится в Сочи, это частная поездка. На ближайшие дни, пока насколько мы понимаем, графики глав государств — они переполнены, но у Путина, по крайней мере, встречи такой не значится", — сказал Песков.

Он добавил, что работа по согласованию сроков проведения Высшего госсовета Россия-Беларусь продолжается.

Ранее белорусский президент неоднократно проводил в Сочи встречи, в том числе неформальные, с руководством России.