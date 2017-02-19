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Кремль: встреча Путина и Лукашенко не планируется в ближайшие дни

20.02.2017 13:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко в ближайшие дни не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кремль: встреча Путина и Лукашенко не планируется в ближайшие дни
© Sputnik Алексей Даничев
Лукашенко проведет эту неделю в Сочи

Ранее сообщалось, что Лукашенко проведет текущую неделю в Сочи. Информация была распространена государственными СМИ, других подробностей пока не приводится.

"Насколько нам известно, Александр Георгиевич находится в Сочи, это частная поездка. На ближайшие дни, пока насколько мы понимаем, графики глав государств — они переполнены, но у Путина, по крайней мере, встречи такой не значится", — сказал Песков.

Он добавил, что работа по согласованию сроков проведения Высшего госсовета Россия-Беларусь продолжается.

Ранее белорусский президент неоднократно проводил в Сочи встречи, в том числе неформальные, с руководством России.

 
Теги: Минск
 
 
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Песков, отвечая на вопрос о графике и поездках Путина, ответил, что поездок в Сочи у российского президента в ближайшие дни не запланировано.

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