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Макей на два дня едет в Москву и рассчитывает встретиться с Лавровым

20.02.2017 14:34 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 21 и 22 февраля совершит рабочую поездку в Москву, сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

Макей на два дня едет в Москву и рассчитывает встретиться с Лавровым
© Sputnik Алексей Даничев
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"Двадцать первого-двадцать второго февраля состоится рабочая поездка министра иностранных дел Владимира Макея в Российскую Федерацию. Основной ее темой является повышение эффективности участия Беларуси в интеграционных структурах, штаб-квартира которых расположена в Москве", –  сообщил МИД.

По информации министерства, Макей рассчитывает провести рабочую встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Планируется, что министры обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международной арене и в международных организациях, а также подготовку к празднованию 25-летнего юбилея установления дипотношений между Беларусью и Россией.

 
Теги: Минск
 
 
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Министры обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международной арене и в международных организациях.

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