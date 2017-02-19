МИНСК, 20 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 21 и 22 февраля совершит рабочую поездку в Москву, сообщила пресс-служба белорусского ведомства.



© Sputnik Алексей Даничев Лукашенко проведет эту неделю в Сочи

"Двадцать первого-двадцать второго февраля состоится рабочая поездка министра иностранных дел Владимира Макея в Российскую Федерацию. Основной ее темой является повышение эффективности участия Беларуси в интеграционных структурах, штаб-квартира которых расположена в Москве", – сообщил МИД.

По информации министерства, Макей рассчитывает провести рабочую встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Планируется, что министры обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международной арене и в международных организациях, а также подготовку к празднованию 25-летнего юбилея установления дипотношений между Беларусью и Россией.