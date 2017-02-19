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Порошенко назначил Кизима послом Беларуси
20.02.2017 15:40 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев — Sputnik. Президент Украины подписал указ о назначении Игоря Кизима послом в Беларуси, сообщается на
© Sputnik Алексей Никольский
"Назначить Кизима Игоря Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Белоруссия", — говорится в тексте указа.
Ранее Кизим работал при бывшем президенте страны Викторе Януковиче заместителем директора департамента международной безопасности и разоружения МИД Украины.
Дипмиссию в Минске возглавлял посол Михаил Ежель. Он был освобожден от должности в мае 2015 года. В Верховной раде Ежеля обвиняли в том, что на посту министра обороны при Януковиче, он "развалил тыловое обеспечение украинской армии". После этого временным поверенным Украины в Белоруссии был Валерий Джигун.
Кроме того, еще одним своим указом Порошенко назначил Виктора Недопаса послом Украины в Ираке.
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Кизим ранее работал в украинском МИД в департаменте международной безопасности и разоружения при бывшем президенте Викторе Януковиче.
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