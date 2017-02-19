|
Назарбаев пригласил Лукашенко в Астану на саммит ШОС
20.02.2017 17:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым 20 февраля телефонный разговор, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.
Сообщается, что разговор между двумя лидерами состоялся по инициативе казахстанской стороны, одной из главных тем стали отношения в Евразийском экономическом союзе — оба президента обсудили существующие в организации сложные вопросы.
"Президент Казахстана выразил озабоченность проблемными вопросами в отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом он уверен, что все существующие проблемы будут решены внутри союза", — рассказали в пресс-службе.
Там также отметили, что президенты в разговоре подняли тему белорусско-казахстанских отношений, а Назарбаев пригласил Лукашенко принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится летом текущего года.
Кроме того, президент Казахстана призвал своего белорусского коллегу посетить в Астане выставку "ЭКСПО-2017", где будет работать и национальная экспозиция Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты обсудили текущее состояние в решении проблемных вопросов в отношениях РФ и Беларуси.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии