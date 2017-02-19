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Назарбаев пригласил Лукашенко в Астану на саммит ШОС

20.02.2017 17:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым 20 февраля телефонный разговор, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Назарбаев пригласил Лукашенко в Астану на саммит ШОС
© Sputnik/
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Сообщается, что разговор между двумя лидерами состоялся по инициативе казахстанской стороны, одной из главных тем стали отношения в Евразийском экономическом союзе — оба президента обсудили существующие в организации сложные вопросы.

"Президент Казахстана выразил озабоченность проблемными вопросами в отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом он уверен, что все существующие проблемы будут решены внутри союза", — рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что президенты в разговоре подняли тему белорусско-казахстанских отношений, а Назарбаев пригласил Лукашенко принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится летом текущего года.

Кроме того, президент Казахстана призвал своего белорусского коллегу посетить в Астане выставку "ЭКСПО-2017", где будет работать и национальная экспозиция Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Президенты обсудили текущее состояние в решении проблемных вопросов в отношениях РФ и Беларуси.

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