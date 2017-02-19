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Столтенберг назвал НАТО самым успешным альянсом в истории
20.02.2017 18:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев — Sputnik. НАТО является самым успешным альянсом в истории, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
© AFP/ THIERRY CHARLIER
В понедельник Столтенберг провел в Брюсселе встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.
"Мы согласились с тем, что НАТО является самым успешным альянсом в истории", — сказал Столтенберг.
По его словам, "лидерство США остается необходимым" для НАТО. "Мы видим очень твердую приверженность США трансатлантическим обязательствам не только на словах, но и на деле", — уточнил он.
Генсек НАТО пообещал, что сделает все необходимое, чтобы страны-члены альянса повысили оборонные расходы до 2% ВВП, как того требуют США.
Столтенберг анонсировал визит хозяина Белого дома Дональда Трампа в Брюссель в мае. По его словам, американский лидер примет участие в саммите НАТО.
В свою очередь Пенс подчеркнул, что Трамп ждет от европейских партнеров повышения военных расходов к концу года.
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Генсек НАТО пообещал Вашингтону, что страны-члены альянса повысят оборонные расходы до 2% ВВП, как того требует американское руководство.
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