﻿ Столтенберг назвал НАТО самым успешным альянсом в истории. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Столтенберг назвал НАТО самым успешным альянсом в истории

20.02.2017 18:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 фев — Sputnik. НАТО является самым успешным альянсом в истории, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Столтенберг назвал НАТО самым успешным альянсом в истории
© AFP/ THIERRY CHARLIER
НАТО усилит свое присутствие в Черном море

В понедельник Столтенберг провел в Брюсселе встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.

"Мы согласились с тем, что НАТО является самым успешным альянсом в истории", — сказал Столтенберг.

По его словам, "лидерство США остается необходимым" для НАТО. "Мы видим очень твердую приверженность США трансатлантическим обязательствам не только на словах, но и на деле", — уточнил он.

Генсек НАТО пообещал, что сделает все необходимое, чтобы страны-члены альянса повысили оборонные расходы до 2% ВВП, как того требуют США.

Столтенберг анонсировал визит хозяина Белого дома Дональда Трампа в Брюссель в мае. По его словам, американский лидер примет участие в саммите НАТО.     

В свою очередь Пенс подчеркнул, что Трамп ждет от европейских партнеров повышения военных расходов к концу года. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генсек НАТО пообещал Вашингтону, что страны-члены альянса повысят оборонные расходы до 2% ВВП, как того требует американское руководство.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Назарбаев пригласил Лукашенко в Астану на саммит ШОС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика