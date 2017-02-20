﻿ Назарбаев обсудил с Лукашенко проблемы между Минском и Москвой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Назарбаев обсудил с Лукашенко проблемы между Минском и Москвой

20.02.2017 20:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко проблемные вопросы между Беларусью и Россией, сообщили Sputnik в пресс-службе президента Беларуси.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в понедельник. Инициатором беседы стал Назарбаев.

"Президент Казахстана выразил озабоченность проблемными вопросами в отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом он уверен, что все существующие проблемы будут решены внутри союза", — говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств обсудили отношения в Евразийском экономическом союзе. И Лукашенко, и Назарбаев выразили взаимную обеспокоенность в связи с существующими проблемами.

"Главы государств обменялись мнениями по вопросам текущей деятельности и дальнейшего развития Евразийского экономического союза", — добавили в пресс-службе Назарбаева.

Президенты также затронули тему белорусско-казахстанских отношений. Назарбаев пригласил Лукашенко принять участие в саммите ШОС, а также посетить выставку "ЭКСПО-2017" в Астане.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам текущей деятельности и дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Эксперт: Москва не пойдет навстречу Лукашенко, не получив ничего взамен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика