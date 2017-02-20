|
Назарбаев обсудил с Лукашенко проблемы между Минском и Москвой
20.02.2017 20:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко проблемные вопросы между Беларусью и Россией, сообщили Sputnik в пресс-службе президента Беларуси.
Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в понедельник. Инициатором беседы стал Назарбаев.
"Президент Казахстана выразил озабоченность проблемными вопросами в отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом он уверен, что все существующие проблемы будут решены внутри союза", — говорится в сообщении.
Кроме того, главы государств обсудили отношения в Евразийском экономическом союзе. И Лукашенко, и Назарбаев выразили взаимную обеспокоенность в связи с существующими проблемами.
"Главы государств обменялись мнениями по вопросам текущей деятельности и дальнейшего развития Евразийского экономического союза", — добавили в пресс-службе Назарбаева.
Президенты также затронули тему белорусско-казахстанских отношений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам текущей деятельности и дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии