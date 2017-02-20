МИНСК, 20 фев — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко проблемные вопросы между Беларусью и Россией, сообщили Sputnik в пресс-службе президента Беларуси.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в понедельник. Инициатором беседы стал Назарбаев.

"Президент Казахстана выразил озабоченность проблемными вопросами в отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом он уверен, что все существующие проблемы будут решены внутри союза", — говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств обсудили отношения в Евразийском экономическом союзе. И Лукашенко, и Назарбаев выразили взаимную обеспокоенность в связи с существующими проблемами.

"Главы государств обменялись мнениями по вопросам текущей деятельности и дальнейшего развития Евразийского экономического союза", — добавили в пресс-службе Назарбаева.

Президенты также затронули тему белорусско-казахстанских отношений. Назарбаев пригласил Лукашенко принять участие в саммите ШОС , а также посетить выставку "ЭКСПО-2017" в Астане.