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Порошенко назначил Кизима послом в Беларуси

20.02.2017 15:40 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Президент Украины подписал указ о назначении Игоря Кизима послом в Беларуси, сообщается на сайте главы государства.

Порошенко назначил Кизима послом в Беларуси
© Sputnik Алексей Никольский
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"Назначить Кизима Игоря Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Беларусь", — говорится в тексте указа.

Ранее Кизим работал при бывшем президенте страны Викторе Януковиче заместителем директора департамента международной безопасности и разоружения МИД Украины.

Дипмиссию в Минске возглавлял посол Михаил Ежель. Он был освобожден от должности в мае 2015 года. В Верховной раде Ежеля обвиняли в том, что на посту министра обороны при Януковиче он "развалил тыловое обеспечение украинской армии". После этого временным поверенным Украины в Беларуси был Валерий Джигун.

Кроме того, еще одним своим указом Порошенко назначил Виктора Недопаса послом Украины в Ираке.

 
Теги: Минск
 
 
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Кизим ранее работал в украинском МИД в департаменте международной безопасности и разоружения при бывшем президенте Викторе Януковиче.

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