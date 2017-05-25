Порошенко назначил Кизима послом в Беларуси

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Президент Украины подписал указ о назначении Игоря Кизима послом в Беларуси, сообщается на сайте главы государства .



© Sputnik Алексей Никольский Розыском экс-посла Украины в Беларуси Ежеля может заняться Интерпол

"Назначить Кизима Игоря Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Беларусь", — говорится в тексте указа.

Ранее Кизим работал при бывшем президенте страны Викторе Януковиче заместителем директора департамента международной безопасности и разоружения МИД Украины.

Дипмиссию в Минске возглавлял посол Михаил Ежель. Он был освобожден от должности в мае 2015 года. В Верховной раде Ежеля обвиняли в том, что на посту министра обороны при Януковиче он "развалил тыловое обеспечение украинской армии". После этого временным поверенным Украины в Беларуси был Валерий Джигун.

Кроме того, еще одним своим указом Порошенко назначил Виктора Недопаса послом Украины в Ираке.