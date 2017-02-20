Срок оплаты сбора «за тунеядство» истек, но история на этом не заканчивается: налоговая собирается и дальше слать «письма счастья», оплатили сбор только около 11% – те, кому они дошли, а оппозиция готовит новые марши протеста. Эксперты же спорят о значении прошедших акций: можно ли их назвать значимыми и что будут делать власти.

Последний день на уплату

20 февраля был последним днем, когда можно было уплатить сбор на финансирование госрасходов за 2015 год. Сухой остаток этой всей кампании таков: по данным Министерства по налогам и сборам, были направлены 470 тыс. извещений, сбор на финансирование госрасходов уплатили 51,6 тыс. граждан, в бюджет поступило 15,6 млн рублей.

То есть, оплатили сбор почти 11% так называемых «тунеядцев», а 89% его проигнорировали или все еще пытаются отстоять свои права на неуплату (жалобы по инстанциям и суды ).

Что будет 21 февраля?

1. Налоговая не прекратит рассылать «письма счастья» о необходимости поучаствовать в финансировании государственных расходов. Похоже, такими темпами попытки «стрясти» деньги с сограждан за 2015 год могут плавно перейти в попытки «стрясти» деньги за 2016 год.

2. Если письмо придет после 20 февраля, «тунеядец» получит месяц на оплату сбора.

3. Если письмо пришло раньше, и про него «забыли», выбросили и просто проигнорировали, бдительное государство поставит гражданина на «счетчик» и начнет насчитывать пеню. На сегодня это 16 копеек в день или 58 рублей в год.

4. Нерадивых «тунеядцев» ждут и другие последствия в случае неоплаты: штраф от 2 до 4 базовых величин, арест до 15 суток. Кстати, по новым инструкциям, сбор можно в буквальном смысле отработать: во время ареста нужно будет выполнять общественно полезные работы, «которые позволяют гражданину погасить сумму налога», сообщает БелТА .

И последний шанс: гражданин, получивший извещение на уплату сбора, вправе представить в налоговый орган документы или пояснения, свидетельствующие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора.

«День гнева» (зачеркнуто) «День протеста против декрета»

17 февраля в Минске состоялся «Марш рассерженных белорусов» , в котором принимали участие несколько тысяч человек. В регионах акции против декрета №3 прошли 19 февраля . Они стали на удивление массовыми и затронули все областные центры.

Этот пример вдохновил ту часть оппозиции, которая готовит акцию протеста на 15 марта. Кампания «Мы не тунеядцы!» объявила 15 марта, День Конституции, общенациональным днем борьбы за отмену Декрета №3. В этот день «Марши нетунеядцев запланированы не только в Минске, а еще и в областных центрах. «Главная цель кампании – отмена антиконституционного декрета», – сообщили в пресс-службе ОГП.

В свою очередь председатель ОГП Анатолий Лебедько рассуждает, что на улицы выйдут не тысячи, а десятки тысяч человек. «Если судить по настроениям людей, то это могут быть не тысячи, а десятки тысяч. Есть понимание, что власть может услышать голос только большого количества граждан. Многим уже просто нечего терять. Экономический тупик, в который власть завела страну, быстро политизирует общество», – заявил он.

«Марш рассерженных белорусов» – никакой сенсации

«Удивляют сенсационные сообщения о будто бы массовости акций протеста. О какой массовости можно говорить, если в двухмиллионном Минске собралось 1500-3000 человек?» – прокомментировал «Марш рассерженных белорусов» политолог Денис Мельянцов.

И это, добавил он, «после того, как прошло довольно много времени, когда протестующих били и сажали, не за политическую, а за социальную акцию».

«18 февраля не собрался даже оппозиционный актив», – написал у себя в Facebook политолог.

В регионах прошли самые массовые акции за последние 10 лет

«Власти достаточно спокойно отреагировали на несанкционнированые акции простеста против Декрета №3 в Минске и регионах. В основном они прошли без эксцессов», – прокомментировал БДГ результаты акций политический обозреватель Павлюк Быковский.

Эксперт напомнил, что уже полтора года «участников несанкционированных акций не задерживают, но потом штрафуют: политика такого «мягкого реагирования» продолжилась и будет продолжаться дальше».

У властей есть несколько вариантов реакций после этих акций, считает Быковский. Один из вариантов, «продолжать «спускать на тормозах» Декрет №3, не так и много людей согласились заплатить сбор, некоторые нашли способ не платить, другие стоят на очереди в распорядительные органы, части из них также удастся доказать свое право не платить сбор».

При этом он считает, что отмены декрета пока ждать не стоит: «Оплату за 2015 год будут требовать. Но есть вопрос, будут ли в дальнейшем наказывать тех, кто сбор все-таки не оплатит: будут ли сажать людей на сутки, будут ли штрафы», – добавил политический обозреватель.

Эксперт обратил внимание, что власти хорошо осведомлены о настроениях в обществе (в том числе с помощью опросов, результаты которых не публикуются) и пытаются минимизировать негативную реакцию на декрет. Быковский вспомнил « десант руководителей администрации президента в регионы», проведение в школах и на предприятиях «единых дней информирования», на которых объясняли, что такое Декрет №3 и почему против него не нужно протестовать.

Павлюк Быковский считает, что ответственность за выполнение требований документов будут постепенно переводить на местные власти, действуя по принципу громоотвода: «бояре виноваты, а царь – хороший».

«Волна протестов, которая прокатилась в Минске и регионах, показывает, что градус неудовлетворения населения — довольно высокий. Не важно, по призыву оппозиции вышли люди или нет. Власти вынуждены реагировать на них, возможно, допускать ошибки. Для оппозиции это будет козырь», – отметил эксперт, пояснив, что может случиться и так, что на акциях участники «выпустят пар», и это ни к чему не приведет».

По его словам, «подобного объема уличной активности не было давно». «В Минске она не превысила размер традиционной уличной акции оппозиции. В регионах же таких акций не было лет 10-11. Мне кажется, что это расширяет возможности для оппозиции как политического игрока», – пояснил Быковский.

Эксперт добавил, что в связи с акциями были пророссийские вбросы, чему он подтверждения пока не увидел. «Эти акции гипертрофированно освещались в российских СМИ: было преувеличено количество участников, были заголовки типа «В Минске какой-то ад». Просто так такие вещи не происходят. Но ситуация по-прежнему находится под контролем, и трудно сказать, чтобы эти акции что-то перевернули в Беларуси», – заключил Быковский.

Ловушка для Лукашенко

«Протесты против Декрета №3 – это важное событие для Беларуси, самые массовые акции протеста с 19 декабря 2010 года. Они показывают на то, что общество недовольно», – сказал БДГ Валерий Карбалевич.

Эксперт добавил, что те, кто вышел на акцию – это вершина айсберга, ведь «письма счастья» получили почти полумиллиона белорусов.

«Массовое недовольство, очевидно, ощущают даже власти. Весь государственный аппарат мобилизован, чтобы его уменьшить или, по крайней мере, смикшировать его негативные последствия. Сложно припомнить такую ситуацию, когда властям еще бы пришлось так действовать», – сказал политолог.

Лучше всего, уверен Карбалевич, было бы отменить декрет. «Но здесь проблема – психологическая. Нужно признать свою ошибку, а это для Лукашенко тяжело. Ведь все видели, что это он сделал, он был инициатором документа, и основным пропагандистом. А отмена под натиском уличных акций протеста оппозиции – это еще и признание своего поражения, для Лукашенко это невыносимо», – пояснил эксперт.

Политолог рассмотрел несколько вариантов возможного поведения властей в этой ситуации, однако сразу признал: хороших нет.

«Если никак не реагировать, акции могут стать еще более массовыми, как когда-то во времена горбачевской перестройки. Если начать репрессии против оппозиции, это поломает тренд, который начался полтора года назад и положил основу либерализации отношений с Западом», – добавил Валерий Карбалевич.

«Лукашенко сегодня оказался в ситуации вечера 19 декабря 2010 года (когда была разогнана акция оппозиции после президентских выборов, прим. БДГ). Хорошего выхода здесь нет. Но он сам загнал себя в эту ловушку», – заключил политолог.