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Макей и Лавров обсудят вопросы ЕАЭС и евробезопасности
21.02.2017 15:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев – Sputnik. Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров 21 февраля проведут переговоры по наиболее актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД РФ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Макей 21-22 февраля по приглашению своего российского коллеги посещает Россию с рабочим визитом.
"В ходе переговоров 21 февраля главы внешнеполитических ведомств обсудят наиболее актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, включая вопросы функционирования ЕАЭС и ОДКБ, тематику взаимодействия в ООН, ОБСЕ, проблематику европейской безопасности", – говорится в сообщении.
Стороны также обменяются мнениями по региональным и международным проблемам, представляющим взаимный интерес.
МИД РФ подчеркивает, что Беларусь – стратегический союзник России. В июне 2017 года два государства будут отмечать 25-летие установления дипломатических отношений.
Российское внешнеполитическое ведомство также отмечает, что объем российско-белорусского товарооборота в 2016 году составил 26,1 миллиарда долларов США. Беларусь занимает четвертое место по объемам товарооборота с Россией среди стран мира и первое – среди стран СНГ. Во взаимной торговле значительная доля расчетов идет в национальных валютах.
Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС мощностью 2400 МВт по технологии постфукусимского периода.
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Встреча глав МИД Беларуси и России будет посвящена также актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, включая вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ и ОБСЕ.
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