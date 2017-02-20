МИНСК, 21 фев – Sputnik. Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров 21 февраля проведут переговоры по наиболее актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД РФ.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей на два дня едет в Москву и рассчитывает встретиться с Лавровым

Макей 21-22 февраля по приглашению своего российского коллеги посещает Россию с рабочим визитом.

"В ходе переговоров 21 февраля главы внешнеполитических ведомств обсудят наиболее актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, включая вопросы функционирования ЕАЭС и ОДКБ, тематику взаимодействия в ООН, ОБСЕ, проблематику европейской безопасности", – говорится в сообщении.

Стороны также обменяются мнениями по региональным и международным проблемам, представляющим взаимный интерес.

МИД РФ подчеркивает, что Беларусь – стратегический союзник России. В июне 2017 года два государства будут отмечать 25-летие установления дипломатических отношений.

Российское внешнеполитическое ведомство также отмечает, что объем российско-белорусского товарооборота в 2016 году составил 26,1 миллиарда долларов США. Беларусь занимает четвертое место по объемам товарооборота с Россией среди стран мира и первое – среди стран СНГ. Во взаимной торговле значительная доля расчетов идет в национальных валютах.

Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС мощностью 2400 МВт по технологии постфукусимского периода.