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Белорусские парламентарии примут участие в заседании ПА ОБСЕ в Вене

21.02.2017 20:28 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. Парламентская делегация Беларуси во главе с заместителем председателя Палаты представителей Национального собрания Болеславом Пирштуком примет участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которое пройдет в Вене с 23 по 24 февраля, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Палаты представителей.

В состав белорусской делегации также входят председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий. и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов.

Белорусские парламентарии примут участие в заседании ПА ОБСЕ в Вене
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"Белорусская делегация примет участие в заседаниях Постоянного комитета ПА ОБСЕ и трех общих комитетов Ассамблеи: по политическим вопросам и безопасности; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам", — отметили в пресс-службе.

В ходе зимнего заседания будут рассмотрены основные вопросы повестки дня ОБСЕ, в том числе касающиеся ситуации с нелегальными мигрантами и беженцами, борьбы с международным терроризмом, ситуаций в Сирии и Украине. Кроме того, состоятся специальные дебаты на тему "Защита прав человека во времена кризиса".

Также запланированы встречи членов парламентской делегации Беларуси с руководством Парламентской ассамблеи ОБСЕ и парламентариями государств — членов ОБСЕ для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в рамках организации и развития двусторонних отношений.

На зимнем заседании ПА ОБСЕ состоится презентация Республики Беларусь в качестве страны проведения 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе заседания состоится презентация Беларуси как страны проведения 26-й сессии Парламентской ассамблеи.

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