МИНСК, 21 фев — Sputnik. Проблемы в российско-белорусских отношениях подлежат решению, заявил во вторник глава МИД Беларуси Владимир Макей на встрече в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА Новости .

"Хотел бы обсудить с вами и двусторонние отношения, и взаимодействие на различных международных площадках. Это хорошая возможность обсудить ряд важных вопросов", — сказал Макей, обратившись к Лаврову.



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Глава МИД Беларуси подчеркнул, что хотелось бы подойти к 25-летию двухсторонних отношений Беларуси и России "с какими-то завоеваниями, а не просто, чтобы говорили о том, что у нас возникли какие-то проблемы".

Макей также сказал о необходимости более активной работы различных министерств и ведомств Беларуси и России между собой, приведя в пример сотрудничество МИД двух стран.

В свою очередь Лавров отметил, что несмотря на то, что нынешний этап двухстороннего сотрудничества происходит на неспокойном информационном фоне, взаимодействие между ведомствами проходит по-деловому, в рабочем режиме.

"Сегодняшняя встреча, убежден, поможет нам продвигаться вперед, в том числе в выполнении программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2016-2017 годы", — подчеркнул глава МИД РФ.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова посещает Россию с рабочим визитом. Предполагается, что стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России, в частности по функционированию ОДКБ и ЕАЭС и другие.