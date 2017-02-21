МИНСК, 21 фев – Sputnik. Азербайджанский президент Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву на должность первого вице-президента страны, сообщила во вторник президентская пресс-служба.



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В соответствии с конституцией республики, первый вице-президент может исполнять полномочия главы государства, если последний не способен это делать.

"Президент Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о назначении первым вице-президентом республики первой леди страны Алиевой Мехрибан Ариф гызы", – сообщила пресс-служба.

Мехрибан Алиева была представлена в новой должности на заседании Совета безопасности страны.

Мехрибан Ариф гызы Алиева родилась 26 августа 1964 года в городе Баку. Ее дед — писатель и литературовед, профессор Мир Джалал Пашаев, второй дед — известный журналист и педагог Насир Имангулиев. Отец, Ариф Пашаев, — доктор физико-математических наук, ректор Национальной академии авиации Государственного концерна "Азербайджан Хава Йоллары". Мать, Аида Имангулиева, — доктор филологических наук, профессор востоковед, литературовед, критик и переводчик.

Мехрибан в 1988 году окончила 1-й Московский государственный медицинский институт (ныне университет) имени М.И. Сеченова, в 2005 году получила ученую степень кандидата философских наук, защитив диссертацию на тему "Эвтаназия и проблема гуманности в медицине".

Она является президентом Фонда Гейдара Алиева, имеет ряд наград и званий: в 2004 году была удостоена почетного звания посла доброй воли ЮНЕСКО, награждена орденом "Гейдар Алиев", Большим Командорским Крестом ордена Заслуги Польши, имеет офицерскую степень ордена Почетного легиона Франции, является обладателем международной премии "Золотое сердце".

В 2005 году по результатам социологического опроса, проведенного в Азербайджане, жена президента была удостоена звания "Женщина года".