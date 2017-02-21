МИНСК, 22 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что Беларусь и Россия должны разрешить все имеющиеся между странами противоречия к юбилею установления дипломатических отношений между странами.

Макей 21-22 февраля находится в Москве по инициативе главы МИД РФ Сергея Лаврова.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей: проблемы в отношениях Минска и Москвы нужно решать

"Это хорошая возможность — наша встреча — чтобы обсудить ряд актуальных вопросов нашего двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международных площадках. Чтобы мы к 25-летию установления наших двусторонних отношений подошли с некими завоеваниями, а не просто чтобы говорили, что у нас есть проблемы", — сказал Макей в начале своей встречи с Лавровым.

Макей также выразил своему российскому коллеге искренние соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина и назвал его "дипломатом и человеком с большой буквы".

"Дипломат для того и предназначен, чтобы защищать интересы своей страны. И я думаю, что кощунственно устраивать какие-то пляски на гибели человека", — сказал глава белорусского МИД.

Со своей стороны Лавров отметил, что эта встреча подчеркивает готовность российской стороны обсуждать любые вопросы, в том числе непростые, чтобы находить их решения.

"Чем больше у нас развивается сотрудничество и партнерство, чем глубже мы переплетаемся в экономическом, гуманитарном и чисто человеческом плане, тем больше возникает задач, которые предстоит решать", — сказал он.

Лавров отметил, что нынешний этап совместной работы "происходит на не очень спокойном информационном фоне". "Но я хочу заверить всех наших коллег, что взаимодействие между министерствами иностранных дел и другими ведомствами развивается по-деловому и в рабочем режиме", — сказал он.

Глава МИД РФ выразил уверенность, что эта встреча поможет Минску и Москве продвигаться вперед, в том числе в выполнении программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства. Он предложил обсудить вопросы сотрудничества в ООН, ОБСЕ, "в целом по европейским делам с учетом отношений с ЕС, НАТО", а также рассмотреть двусторонние вопросы, которые традиционно стоят на повестке дня.

"Я думаю, мы подойдем к юбилею с мирными завоеваниями", — сказал Лавров.