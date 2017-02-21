МИНСК, 22 фев — Sputnik. Бывший президент Украины Виктор Янукович письменно изложил свое видение событий на Майдане и предложил меры по урегулированию украинского кризиса.

Письмо, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, адресовано президентам Франции, Польши и Германии Франсуа Олланду, Анджею Дуде и Франку-Вальтеру Штайнмайеру, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, как лидерам стран — гарантов соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине, подписанного в феврале 2014 года. А также президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Европарламента Антонио Таяни.

Референдум о статусе Донбасса и расследование Майдана

Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что если Киев не выполнит Минские соглашения, необходимо провести референдум о статусе Донбасса.

Он высказал мнение о том, что только последовательное политико-правовое принуждение украинских властей к исполнению Минских соглашений может привести к качественным изменениям в общественно-политической жизни Украины.

"Главная цель на данном этапе — возвращение мира и безопасности в Украину, путем выполнения условий Минских соглашений, что предусматривает в том числе: прекращение военных действий на востоке Украины; создание широкой автономии в Донбассе в составе Украины; восстановление разрушенных территорий; помощь беженцам и вынужденным переселенцам", — отмечает Янукович в своем письме мировым лидерам.

Он также предложил "включить в переговоры в рамках нормандского формата представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса".

Янукович призывал мировых лидеров "инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для проведения мониторинга расследований преступлений, совершенных на Майдане".

Со своей стороны он гарантировал предоставление всей посильной помощи в данном расследовании, как уже не раз предлагал это нынешним властям в Украине. "У меня есть дополнительные сведения и доказательства, позволяющие установить реальных организаторов массовых убийств на Майдане. Учитывая нежелание нынешних властей провести объективное расследование, я готов предоставить данную информацию независимой Специальной Комиссии Совета Европы", — написал Янукович.

Майдан Незалежности

Главная площадь украинской столицы была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.



© Инфографика Третья годовщина расстрела майдана в цифрах

После переговоров между президентом Януковичем и представителями оппозиции 21 февраля 2014 года при посредничестве представителей Евросоюза и России было подписано соглашение "Об урегулировании политического кризиса в Украине", напоминает РИА Новости Украина . Янукович объявил, что инициирует досрочные президентские выборы и возврат к Конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики. Также он призвал начать процедуру формирования правительства национального доверия.

22 февраля Рада приняла постановление, в котором заявила о "самоустранении неконституционным способом" президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины на 25 мая.

23 февраля постановлением ВР исполняющим обязанности президента Украины был назначен спикер Рады Александр Турчинов. 27 февраля парламент утвердил состав так называемого "правительства народного доверия", а премьером стал Арсений Яценюк. 28 февраля Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что никогда не признает решение парламента Украины о его отстранении от должности главы государства. 25 мая 2014 года в Украине прошли досрочные выборы президента. За высший государственный пост боролся 21 кандидат. Победу одержал самовыдвиженец Петр Порошенко. За его кандидатуру проголосовали 54,7% избирателей.

Однако ряд регионов на юго-востоке Украины не признал легитимность новых властей. В Донецкой и Луганской областях 11 мая состоялись референдумы о статусе регионов. 12 мая Донецкая и Луганская "народные республики" объявили о своей независимости.