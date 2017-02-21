МИНСК, 22 фев — Sputnik. Ложные новости (так называемые "фейк новости") стали всемирным трендом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В среду российское министерство иностранных дел запустило на официальном сайте новую рубрику, в которой публикуются ложные новостные материала о России из зарубежной прессы. Первая партия статей уже размещена в разделе "Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России" .

"Мы полностью привержены свободе слова. Это был принципиальный выбор, сделанный нашей страной. У нас есть соответствующая законодательная база, мы уважаем не только свободу слова, но и мнения журналистов даже в том случае, когда категорически с ними не согласны. При этом есть, к сожалению, такое понятие, как информационные кампании по раскручиванию вброшенной дезинформации. К сожалению, элементы информационных войн, информационных агрессий никто не отменял. В последнее время "фейк новости" стали практически всемирным трендом", — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что отличительной чертой подобных публикаций является постоянное обвинение российской стороны, якобы занимающейся выпуском подобных "новостей". "Речь идет о государственных структурах, о СМИ. Распространяя информацию о России, мировые СМИ всегда используют один прием — они никогда не приводят конкретных фактов. Это самое печальное и, наверное, парадоксальное. Информации огромное количество, но конкретных данных не приводится", — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД обратила внимание, что российские дипломаты не первые, кто начал работать с "фейк новостями".

"Еще раз повторяю, что мы открыты к диалогу. Если издание, редакция, журналисты сочтут, что их статья приведена там безосновательно и предоставят нам информацию, которая подтверждала бы правильность их суждений, мы безусловно примем это к сведению. Вы знаете, что мы открыты к коммуникации", — заключила она.