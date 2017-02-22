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Захарова посоветовала главе МИД Украины навести порядок у себя дома

22.02.2017 21:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев — Sputnik. Киев сначала должен навести порядок у себя дома, затем предлагать лишить Россию права вето в СБ ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Москва должна быть лишена права вето в Совете Безопасности ООН при принятии решений, связанных с Украиной. Кроме того, он призвал реформировать Совбез ООН.

"Что касается заявления господина (главы МИД Украины Павла — Sputnik) Климкина о желании, стремлении или предложении лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН, то хочется ответить ему одним советом: сначала нужно навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов", — сказала Захарова на брифинге в среду. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, "пока международные механизмы без господина Климкина и так работают неплохо".

"Поэтому нужно сфокусироваться министру иностранных дел Украины на делах у себя дома. Как только там будут решены те проблемы, которыми сейчас вынуждено заниматься все международное сообщество, тогда его мнение можно будет заслушать и по другим вопросам", — сказала Захарова.

Россия наряду с США, Китаем, Францией и Великобританией является постоянным членом Совбеза ООН и обладает правом вето. Украина председательствует в Совете Безопасности ООН с 1 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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В российском МИД рекомендовали министру иностранных дел Украины Павлу Климкину разобраться с внутриукраинскими проблемами, прежде чем выступать с инициативами.

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