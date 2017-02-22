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Япония недовольна планами РФ разместить на Курилах дивизию

23.02.2017 08:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев — Sputnik. Японское правительство направило протест России после заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о намерении Москвы разместить дивизию на Курильских островах в 2017 году, сообщает РИА Новости.

Япония недовольна планами РФ разместить на Курилах дивизию
© Sputnik Сергей Кривошеев
Россия дала имена пяти Курильским островам, в Японии недовольны этим

Глава Минобороны РФ, выступая в Госдуме, в среду заявил, что ведомство рассчитывает "в этом году закончить размещение трех дивизий на западной и юго-западной границе". В частности он подчеркнул, что "продолжается активная работа по защите Курил", где в этом году также "должна разместиться дивизия".

"Протест был направлен по дипломатическим каналам 22 и 23 числа. Прискорбно, если ВС России усилят военное присутствие на северных территориях (так в Японии называют южные острова Курильской гряды). Это идет вразрез с позицией нашего государства", — сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Япония претендует на южные острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Передачу ей этих островов Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.

 
Теги: Минск
 
 
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