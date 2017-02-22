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Министр обороны: учения «Запад-2017» Беларуси не угрожают

23.02.2017 11:53 — Новости Политики | БДГ  
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Проведение в Беларуси совместных с Россией военных учений «Запад-2017», равно как и передислокация военных частей из глубины России к белорусско–российской границе не несут угрозы суверенитету Беларуси, считает министр обороны Андрей Равков.

Белорусская Военная доктрина гласит, что приоритетным направлением в коалиционной военной политике страны является укрепление системы коллективной безопасности и развитие отношений с Россией. Совместные же учения с Россией проводятся раз в два года поочередно на территориях Беларуси и России, отметил глава Минобороны, передает «Советская Белоруссия».

По его словам, заявления о возможной оккупации Беларуси российскими войсками являются не более чем попыткой «неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско–российских взаимоотношений».

Андрей Равков подчеркнул, что угрозы суверенитету Беларуси учение «Запад–2017» не несет по определению, так как его замысел, районы проведения, численность личного состава и военной техники России разрабатываются, согласовываются и контролируются белорусской стороной. Нет угрозы и западным государствам, поскольку учение имеет оборонительный характер и не направлено против третьих стран, отметил министр.

Не настораживает министра и передислокация военных частей из глубины России к белорусско–российской границе министра обороны Беларуси Андрея Равкова не настораживает, так как «это внутреннее дело российской стороны, направленное на укрепление ее обороноспособности».

Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала будущие совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Как отметила президент Литвы в беседе с журналистами, планируемые военные учения России и Беларуси демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями.

Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников в комментарии БДГ заострил внимание на том обстоятельстве, что "русские делают упор на противостояние с НАТО, а белорусы эту тему вообще обходят". 

 
 
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