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МИД о паспортах ДНР и ЛНР: решения о пребывании украинцев уже приняты
23.02.2017 12:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев — Sputnik. Изменять порядок пересечения границы и алгоритм выдачи разрешений гражданам Украины на пребывание в РБ в связи со сложной гуманитарной ситуацией в Донецкой и Луганской областях на данный момент нет необходимости, заявил журналистам в четверг начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
© Sputnik Игорь Маслов
"У нас все решения относительно пребывания граждан Украины на территории Беларуси уже приняты. Тяжелая гуманитарная ситуация жителей Донецкой и Луганской областей — это не новость, она возникла не вчера. И в Беларусь за последние годы с обеих сторон от линии размежевания, так называемой, прибыло около 160 тысяч человек. Чтобы решить проблемы этих нечужих для нас людей президентом еще в августе 2014 года был принят указ №420 о пребывании граждан Украины в РБ", — заявил Мирончик.
Он напомнил, что указ содержит ряд норм, которые освобождают жителей Донецкой и Луганской областей от предоставления документов, необходимых для принятия решения о выдачи разрешения на временное проживание, на постоянное проживание, вида на жительство в Беларуси.
"Механизм эффективно работает с августа 2014 года. Без претензий со стороны граждан, международных гуманитарных организаций и структур, наших украинских, российских, других зарубежных партнеров. Менять что-либо сейчас мы необходимости не видим", — подчеркнул Мирончик.
Вопрос возник в связи с решением президента России Владимира Путина
Ранее МВД Беларуси сообщило о том, что решение о пребывании на территории Беларуси владельцев паспортов ЛНР и ДНР
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Согласно указу президента Беларуси за 2014 год, граждане Украины, попавшие в тяжелую гуманитарную ситуацию, в ряде случаев освобождены от необходимости предъявлять...
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