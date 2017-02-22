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МИД о паспортах ДНР и ЛНР: решения о пребывании украинцев уже приняты

23.02.2017 12:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев — Sputnik. Изменять порядок пересечения границы и алгоритм выдачи разрешений гражданам Украины на пребывание в РБ в связи со сложной гуманитарной ситуацией в Донецкой и Луганской областях на данный момент нет необходимости, заявил журналистам в четверг начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

МИД о паспортах ДНР и ЛНР: решения о пребывании украинцев уже приняты
© Sputnik Игорь Маслов
МВД рассказало об индивидуальном порядке для лиц с паспортами ДНР и ЛНР

"У нас все решения относительно пребывания граждан Украины на территории Беларуси уже приняты. Тяжелая гуманитарная ситуация жителей Донецкой и Луганской областей — это не новость, она возникла не вчера. И в Беларусь за последние годы с обеих сторон от линии размежевания, так называемой, прибыло около 160 тысяч человек. Чтобы решить проблемы этих нечужих для нас людей президентом еще в августе 2014 года был принят указ №420 о пребывании граждан Украины в РБ", — заявил Мирончик.

Он напомнил, что указ содержит ряд норм, которые освобождают жителей Донецкой и Луганской областей от предоставления документов, необходимых для принятия решения о выдачи разрешения на временное проживание, на постоянное проживание, вида на жительство в Беларуси.

"Механизм эффективно работает с августа 2014 года. Без претензий со стороны граждан, международных гуманитарных организаций и структур, наших украинских, российских, других зарубежных партнеров. Менять что-либо сейчас мы необходимости не видим", — подчеркнул Мирончик.

Вопрос возник в связи с решением президента России Владимира Путина признать паспорта ДНР и ЛНР как официальные документы.

Ранее МВД Беларуси сообщило о том, что решение о пребывании на территории Беларуси владельцев паспортов ЛНР и ДНР будет приниматься органами внутренних дел в индивидуальном порядке. В свою очередь в пресс-службе ГПК отмечали, что изменений в работе пограничного ведомства в связи с признанием Россией паспортов ДНР и ЛНР не предвидится.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Согласно указу президента Беларуси за 2014 год, граждане Украины, попавшие в тяжелую гуманитарную ситуацию, в ряде случаев освобождены от необходимости предъявлять...

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