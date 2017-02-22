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МИД рассказал о предстоящих встречах по теме Беларусь – ЕС

23.02.2017 12:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев — Sputnik. Тема взаимодействия Беларуси с Евросоюзом и углубления диалога будет обсуждаться в ближайшие дни сразу на нескольких встречах белорусских дипломатов с западными коллегами, заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.    

В настоящее время в Берлине находится заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, который с 23 по 25 февраля участвует в очередном раунде белорусско-немецких межмидовских консультаций.

"В ходе консультаций планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего порядка, в том числе текущее состояние и перспективы развития белорусско-немецкого сотрудничества, углубление диалога по линии Беларусь ЕС", — заявил Мирончик.

Он напомнил, что Германия является одним из ключевых партнеров, в том числе  торгово-экономических, Беларуси в ЕС. По итогам прошлого года ФРГ заняла четвертое место по объему экспорта и третье по объему импорта в Беларусь. Товарооборот между странами в 2016 году составил 2,28 миллиарда долларов.

Кроме того, взаимодействии по линии ЕС — Беларусь 27 февраля будет обсуждаться на межмидовских консультациях в Варшаве, а также 1 марта в Минске на политических консультациях между МИД Беларуси и Эстонии. 

"Следует отметить, что с 1 июля и до конца 2017 года Эстония впервые станет государством-председателем Совета ЕС и будет отвечать за определение направления законотворчества Ес и формирования политики Совета Евросоюза", — заметил пресс-секретарь МИД.

На вопрос журналистов, есть ли какие-то подвижки в визовом вопросе для белорусов, Мирончик отметил, что принципиально новой информации нет. Работа идет, подчеркнул он.

 
Теги: Минск
 
 
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Углубление диалога Беларуси с Евросоюзом в эти дни в Берлине обсуждает заместитель министра иностранных дел республики Олег Кравченко.

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