Для признания Беларусь паспортов самопровозглашенных на территории Украины Луганской и Донецкой народных республик ЛНР и ДНР нет необходимости.

Как отметил в ходе брифинга 23 февраля пресс-секретарь министерства иностранных дел Дмитрий Мирончик, все решения относительно пребывания граждан Украины в стране были приняты еще в августе 2014 года президентским указом №420, передает БелТА .

По его словам, при отсутствии объективной возможности представить какие-либо документы указ освобождает жителей Донецкой и Луганской областей Украины от их предоставления для принятия решения по выдаче разрешения на временное проживание или постоянное проживание, вида на жительство в Беларуси. При этом, отметил он, каждый случай обращения гражданина Украины изучается индивидуально.

Дмитрий Мирончик заявил, что такой механизм работает эффективно и не встречает претензий со стороны граждан, международных организаций и зарубежных партнеров. «Менять что-либо сейчас мы пока необходимости не видим», - заключил он.