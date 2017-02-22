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МИД не видит необходимости признавать паспорта ЛДНР
23.02.2017 14:02 — Новости Политики | БДГ
Для признания Беларусь паспортов самопровозглашенных на территории Украины Луганской и Донецкой народных республик ЛНР и ДНР нет необходимости.
Как отметил в ходе брифинга 23 февраля пресс-секретарь министерства иностранных дел Дмитрий Мирончик, все решения относительно пребывания граждан Украины в стране были приняты еще в августе 2014 года президентским указом №420, передает
По его словам, при отсутствии объективной возможности представить какие-либо документы указ освобождает жителей Донецкой и Луганской областей Украины от их предоставления для принятия решения по выдаче разрешения на временное проживание или постоянное проживание, вида на жительство в Беларуси. При этом, отметил он, каждый случай обращения гражданина Украины изучается индивидуально.
Дмитрий Мирончик заявил, что такой механизм работает эффективно и не встречает претензий со стороны граждан, международных организаций и зарубежных партнеров. «Менять что-либо сейчас мы пока необходимости не видим», - заключил он.
Напомним, что в МВД Беларуси в ответ на признание Россией паспортов ЛНР и ДНР заявили, что самопровозглашенные республики являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем выданные ими документы
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Для признания Беларусь паспортов самопровозглашенных на территории Украины Луганской и Донецкой народных республик ЛНР и ДНР нет необходимости.
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