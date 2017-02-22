МИНСК, 23 фев — Sputnik. Встреча министров иностранных дел Беларуси и России Владимира Макея и Сергея Лаврова, которая состоялась 21 февраля в Москве, носила плановый характер, заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.



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"Встреча носила рабочий характер. Задач выйти на подписание каких-то документов, продекларировать согласие по тем или иным вопросам перед этой встречей не ставилось", — заявил Мирончик на просьбу журналистов прояснить, обсуждали ли министры возникшие в последнее время острые вопросы — в частности вопрос признание Россией паспортов ДНР и ЛНР, а также новые правила на российско-белорусской границе.

"Обсуждался самый широкий спектр актуальных вопросов. Те вопросы, о которых упоминали вы, также относятся к разряду актуальных. Но кроме этого для нас актуальны и работы по подготовке к 25-летию празднования установления дипотношений между нашими странами. Для нас актуальны вопросы согласования позиций в международных и региональных организациях, ряд других. Эти вопросы обсудили. Все находится в работе", — рассказал пресс-секретарь МИД.

Плановой также была, по словам Мирончика, и встреча Владимира Макея в Москве с гражданами РБ, работающими в интеграционных структурах. У пресс-секретаря МИД уточнили, не связан ли этот разговор с заявлением президента Александра Лукашкенко пересмотреть участие Беларуси в ряде интеграционных объединений.

"Это стандартная традиционная форма работы. Такие встречи регулярно проводятся в Нью-Йорке, Женеве, где расположены ООНовские структуры. Такие встречи проводились в Москве. Встреча, которая проходила вчера, также носила плановый характер. Нам интересно и важно мнение наших граждан, работающих в секретариатах структур. Нам важно сверять с ними часы и принимать информированные решения", — объяснил Мирончик.