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Мексика признала США страной с враждебной обстановкой
23.02.2017 20:24 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел Мексиуи классифицировало США как страну с трудными условиями проживания для мигрантов – в связи с враждебной обстановкой для них, говорится в документе ведомства, имеющем гриф "для внутреннего пользования".
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"В консульствах Мексики в США отмечен сильный рост враждебной обстановки по отношению к меньшинствам (национальным) в последние месяцы, запрограммированные атаки, марши, которые укрепляют почву для ксенофобии, и дебаты на телевидении о "чужаках", к этому прибавился предвыборный процесс, отмеченный ксенофобскими комментариями политических лидеров", – говорится в документе.
Согласно классификации МИД Мексики, для включения страны в подобный список необходимо, чтобы она отвечала одному из показателей, а именно: наличие вооруженного конфликта, повышенная опасность для людей, дискриминация по каким-либо признакам или отсутствие толерантности.
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Согласно классификации МИД Мексики, для включения страны в подобный список необходимо, чтобы она отвечала одному из четырех негативных показателей.
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