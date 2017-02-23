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Мексика признала США страной с враждебной обстановкой

23.02.2017 20:24 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел Мексиуи классифицировало США как страну с трудными условиями проживания для мигрантов – в связи с враждебной обстановкой для них, говорится в документе ведомства, имеющем гриф "для внутреннего пользования".

Мексика признала США страной с враждебной обстановкой
© RUPTLY.
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Портал Informador приводит выдержки из документа, появившегося еще в 2016 году при бывшей главе ведомства Клаудии Руис Массиеу. Согласно документу, с июня 2016 года и на срок ближайших пяти лет США поставлены в один ряд с такими государствами, как Египет, Эфиопия, Гаити, Гондурас, Индия, Кения, Ливан, Нигерия и Палестина в плане враждебности по отношению к мигрантам.

"В консульствах Мексики в США отмечен сильный рост враждебной обстановки по отношению к меньшинствам (национальным) в последние месяцы, запрограммированные атаки, марши, которые укрепляют почву для ксенофобии, и дебаты на телевидении о "чужаках", к этому прибавился предвыборный процесс, отмеченный ксенофобскими комментариями политических лидеров", – говорится в документе.

Согласно классификации МИД Мексики, для включения страны в подобный список необходимо, чтобы она отвечала одному из показателей, а именно: наличие вооруженного конфликта, повышенная опасность для людей, дискриминация по каким-либо признакам или отсутствие толерантности.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно классификации МИД Мексики, для включения страны в подобный список необходимо, чтобы она отвечала одному из четырех негативных показателей.

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