МИНСК, 24 фев — Sputnik. Ни одна из европейских стран не будет готова стать членом Евросоюза до 2020 года, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.



© Sputnik / Виктор Толочко 25 лет ЕС: станет ли Евросоюз самостоятельным игроком?

"Я не вижу ни одной страны, которая была бы готова вступить в ЕС до 2020 года", — сказал Юнкер, выступая в Лувенском католическом университете.

Он напомнил, что в начале своего мандата в 2014 году исключил расширение Евросоюза в ближайшие пять лет, поскольку «ни одна из стран-кандидатов не сможет выполнить все критерии (для вступления в ЕС)".

"Будет ли Евросоюз расширяться? Да", — заверил при этом председатель ЕК.

Он также обратил внимание, что построить Европу без сотрудничества с Россией невозможно. По его словам, для переосмысления европейской архитектуры ЕС должен работать с соседними странами. "И нам нужно согласовать с нашими соседями ориентиры, которым должна следовать европейская архитектура", — сказал Юнкер.

По его словам, "несмотря на все проблемы, которые существуют в отношениях с Россией, нужно понимать, что без России нельзя построить Европу, не в смысле ЕС, а в смысле континента".

"Невозможна ситуация, при которой Россия не соблюдает правила и при которой Россия, не сумев обескуражить ЕС, сталкивается с абсолютным нежеланием повернуться в ее сторону", — заявил председатель Еврокомиссии.

Он отметил, что это касается "и Турции, и большой части тюркоязычного мира, потому что это наши (Евросоюза — Sputnik) соседи".