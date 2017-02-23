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Юнкер: расширение ЕС невозможно до 2020 года

24.02.2017 09:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев — Sputnik. Ни одна из европейских стран не будет готова стать членом Евросоюза до 2020 года, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Юнкер: расширение ЕС невозможно до 2020 года
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Я не вижу ни одной страны, которая была бы готова вступить в ЕС до 2020 года", — сказал Юнкер, выступая в Лувенском католическом университете.

Он напомнил, что в начале своего мандата в 2014 году исключил расширение Евросоюза в ближайшие пять лет, поскольку «ни одна из стран-кандидатов не сможет выполнить все критерии (для вступления в ЕС)".

"Будет ли Евросоюз расширяться? Да", — заверил при этом председатель ЕК.

Он также обратил внимание, что построить Европу без сотрудничества с Россией невозможно. По его словам, для переосмысления европейской архитектуры ЕС должен работать с соседними странами. "И нам нужно согласовать с нашими соседями ориентиры, которым должна следовать европейская архитектура", — сказал Юнкер.

По его словам, "несмотря на все проблемы, которые существуют в отношениях с Россией, нужно понимать, что без России нельзя построить Европу, не в смысле ЕС, а в смысле континента".

"Невозможна ситуация, при которой Россия не соблюдает правила и при которой Россия, не сумев обескуражить ЕС, сталкивается с абсолютным нежеланием повернуться в ее сторону", — заявил председатель Еврокомиссии.

Он отметил, что это касается "и Турции, и большой части тюркоязычного мира, потому что это наши (Евросоюза — Sputnik) соседи".

 
Теги: Минск
 
 
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Он напомнил, что продолжаются переговоры с западнобалканскими странами, которым ЕС уже обещал "европейскую переспективу".

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