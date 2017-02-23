﻿ Минск ответил Меркель: мы открыты для всех экспертов на БелАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минск ответил Меркель: мы открыты для всех экспертов на БелАЭС

24.02.2017 11:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Беларусь открыта для всех международных экспертов, которые хотели бы убедиться в безопасности строящейся в республике АЭС, заявил министр энергетики республики Владимир Потупчик.

Минск ответил Меркель: мы открыты для всех экспертов на БелАЭС
© Фото: БелАЭС
Новый корпус для первого реактора прибыл на БелАЭС

Накануне канцлер ФРГ ангела Меркель заявила о том, что Беларуси следует допустить международных экспертов на БелАЭС.

"По поводу международных экспертов — мы никогда и ни от кого не закрывались, и подтверждением этому — недавний визит seed-миссии МАГАТЭ. Что касается заявления госпожи Меркель, мы не закрываемся от Евросоюза и работаем с ним", — сказал Потупчик на пресс-конференции в Минске.

Он сообщил, что Беларусь в декабре получила результаты стресс-тестов БелАЭС и в самое ближайшее время проведет переговоры с представителями Евросоюза по поводу анализа результатов этих тестов.

Министр также подчеркнул, что результаты стресс-тестов также будут доведены до сведения самой широкой общественности.

Потупчик напомнил, что проведение стресс-тестов было запланировано Беларусью еще в 2011 году, и с тех пор, по его словам, "мы ни на шаг не отошли от этого и своих обязательств в рамках конвенции Эспо".

"Нам бы не хотелось, чтобы этот процесс политизировался", — добавил он.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В декабре Минск получил итоги стресс-тестов, вскоре Беларусь проведет переговоры с Евросоюзом по поводу их оценки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Юнкер: расширение ЕС невозможно до 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика