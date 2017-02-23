МИНСК, 24 фев — Sputnik. Беларусь открыта для всех международных экспертов, которые хотели бы убедиться в безопасности строящейся в республике АЭС, заявил министр энергетики республики Владимир Потупчик.



© Фото: БелАЭС Новый корпус для первого реактора прибыл на БелАЭС

Накануне канцлер ФРГ ангела Меркель заявила о том, что Беларуси следует допустить международных экспертов на БелАЭС.

"По поводу международных экспертов — мы никогда и ни от кого не закрывались, и подтверждением этому — недавний визит seed-миссии МАГАТЭ. Что касается заявления госпожи Меркель, мы не закрываемся от Евросоюза и работаем с ним", — сказал Потупчик на пресс-конференции в Минске.

Он сообщил, что Беларусь в декабре получила результаты стресс-тестов БелАЭС и в самое ближайшее время проведет переговоры с представителями Евросоюза по поводу анализа результатов этих тестов.

Министр также подчеркнул, что результаты стресс-тестов также будут доведены до сведения самой широкой общественности.

Потупчик напомнил, что проведение стресс-тестов было запланировано Беларусью еще в 2011 году, и с тех пор, по его словам, "мы ни на шаг не отошли от этого и своих обязательств в рамках конвенции Эспо".

"Нам бы не хотелось, чтобы этот процесс политизировался", — добавил он.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.