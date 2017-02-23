МИНСК, 24 фев — Sputnik. Беларусь и Россия практически договорились об условиях поставки российского газа в республику, предполагается, что Минск будет платить за него по ценам, привязанным по определенной формуле к внутрироссийским.

РФ и Беларусь до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

Что в последнем протоколе?

Как сообщил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на заседании итоговой коллегии министерства энергетики, в ходе непростых переговоров Москве и Минску удалась согласовать траекторию снижения цен на газ.



© Sputnik / Виктор Толочко Семашко: мы должны добиться от РФ существенного снижения цены на газ

"Мы нарисовали траекторию понижениям цены, дорожную карту, и есть понимание, что мы привяжемся к внутрироссийских ценам, это последний согласованный вариант", — сказал Семашко.

Вице-премьер отметил, что такая траектория позволит Беларуси к 1 июля 2019 года иметь цену газа на границе "соотносительно с Россией", а к 1 января 2025 года — на уровне цен для Смоленской области РФ.

Он напомнил, что к этим срокам в ЕАЭС должен быть создан общий рынок электроэнергии и общий рынок энергоносителей. Семашко заметил, что в Минске пока нет понимания, как движутся к этим задачам Кыргызстан и некоторые другие страны ЕАЭС. "Но с Россией мы к этому идем, и это будет выгодно для нас", — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что Беларусь стремится "добиться от наших российских партнеров, коллег и братьев существенного снижения цены на газ".

"Мы занимаемся этим полтора года, и я надеюсь, что мы близки к разрешению", — сказал Семашко.

В 2017 году — по цене "Ямал плюс транзит"

Как сообщил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик, в 2017 году республика платит за российский газ по формуле "Ямал плюс транзит".

"По формуле "Ямал плюс транзит", — сказал министр в пятницу на пресс-конференции перед началом итоговой коллегии. Так он ответил на вопрос Sputnik о том, сколько платит за газ Беларусь в 2017 году.



© Sputnik / Виктор Толочко Минэнерго: мы работаем с РФ по цене на газ

Из слов министра следует, что сейчас стоимость российского газа для Беларуси составляет около 132 долларов за тысячу кубометров на границе.

Впервые о достижении газовых договоренностей Потупчик сообщил в октябре 2016 года. Тогда же он отметил, что стороны пришли к соглашению о том, что Минск погашает перед РФ газовый долг (281 миллион долларов на то время) и будет платить за газ по формуле "Ямал плюс транзит", которая основана на ценах на газ для Ямало-Ненецкого автономного округа РФ и стоимости прокачки до Беларуси.

"Чтобы к 1 июля 2019 года создать общий рынок электроэнергии, а к 2025 году — общий энергорынок, нам надо максимально сблизить цены на газ. Мы этим плотно занимаемся. Все, что сделано, уже доведено до сведения общественности вице-премьерами двух стран Владимиром Семашко и Аркадием Дворковичем", — сказал Потупчик.

Он добавил, что "все остальные шаги зависят от политических решений на высшем уровне".

Министр отметил, что сегодня белорусские промышленные потребители платят за газ в два раза больше, чем потребители в РФ. Он также добавил, что Минску, который выстраивает отношения в ЕАЭС, принципиально важно выполнить все нормы договора о создании этого союза. В частности, это равные условия для всех стран ЕАЭС, подчеркнул министр.

Растет угроза кризиса неплатежей

Между тем, внутри Беларуси газовая проблема также влияет на финансовое благополучие энергетиков.

Как отметил в ходе коллегии Потупчик, в стране нарастает угроза кризиса неплатежей за природный газ. По его словам, растет задолженность потребителей природного газа — генерирующих предприятий, из-за чего облгазы не в состоянии вовремя рассчитываться за поставки природного газа с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

"Чтобы не срывать расчеты с "Газпром трансгаз Беларусь", они вынуждены сами привлекать кредиты, рассчитываться за поставки. За прошлый год взято таких кредитов на сумму в 3 миллиарда рублей или 1,5 миллиарда долларов", — сказал министр.

Он отметил, что наиболее остро кризис неплатежей ощущается в Минской области, на долю которой приходится около 40% просроченной задолженности за газ.

При этом Потупчик уточнил, что здесь не учитываются долги прошлых лет.

"В случае продолжения такой ситуации с расчетами это может привести к срыву платежей перед "Газпром трансгаз Беларусь", ограничению поставок газа, штрафам и иным санкциям", — сказал Потупчик.

Однако, как считает вице-премьер Семашко, вскоре энергетики почувствуют некоторое облегчение. Семашко пояснил, что промышленность Беларуси вышла из рецессии, у крупных промпредприятий появились заказы, их финансовое состояние улучшается.

Это дает повод надеяться, что промышленные гиганты станут лучше рассчитываться с энергетиками за потребленные энергорсурсы, а предприятия энергетики, в свою очередь, смогут своевременно оплачивать поставленный для производства электроэнергии и тепла природный газ.