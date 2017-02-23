Одно из престижных и уважаемых американских изданий, специализирующихся на глобальной политике, опубликовало свое видение отношений официального Минска с Москвой.

Журнал Foreign Policy издается в Вашингтоне уже более сорока лет и является единственным независимым журналом Соединенных Штатов, который трижды подряд выигрывал ежегодную национальную премию за публикации в своей электронной версии.

Хотя для США Беларусь не является столь широко известной страной, «Форин полиси» знаком с ней довольно близко. Хотя бы уже потому, что издание из года в год включает официальный Минск в свой собственный рейтинг недееспособности государств, оценивая эффективность правления, состояние экономики, а также степень коррупции и преступности в нашей стране.

А недавно журнал посвятил Беларуси отдельный материал – а точнее, ее политике по отношению к восточному соседу.

«Из выступлений президента Александра Лукашенко следует, что Беларусь и Россия будто бы начали новую битву. Однако на самом деле это все тот же самый старый бой», – говорится в статье «Что же на самом деле происходит между Россией и Беларусью?»

Безвизовый режим границей чреват?

«Годами Лукашенко пытается использовать Евросоюз и Россию, одурачивая их», – пишет штатный обозреватель Foreign Policy Эмили Тэмкин, магистр страноведения Восточной Европы.

По мнению журналиста, политик удвоил свои усилия в 2014 году, когда в Украине начались боевые действия. Александр Лукашенко критиковал аннексию Путиным Крыма и организовал в Минске мирные переговоры, напоминает автор материала, а в прошлом месяце Беларусь объявила о запуске безвизового режима для граждан 80 государств – в том числе и США.

«На этот раз, он, должно быть, перегнул палку, флиртуя с ЕС слишком явно. И Россия теперь, похоже, оттягивает белорусский маятник обратно в Москву, объявив о своем намерении создать зону безопасности на практически виртуальной до сих пор границе с Беларусью», – полагает Эмили Тэмкин.

Пограничный вопрос, возможно, станет площадкой для более крупного конфликта, продолжает обозреватель «Форин полиси». Ведь Лукашенко уже раскритиковал действия Москвы, заявив, что узы его страны с Россией разрушаются, поскольку последняя боится поворота Беларуси в сторону Запада.

Кроме того, он затронул и гораздо более серьезную проблему: недавно Россия пригрозила вдвое урезать объем получаемой Беларусью нефти . Две страны спорят о цене и условиях нефтегазовых поставок месяцами, подчеркивает автор текста.

(Впрочем, здесь БДГ позволит себе не согласиться. Ведь последний нефтяной спор тянется с 2015 года, а воз и ныне там. Учитывая же, что нынешний конфликт отнюдь не нов, а является лишь повторением очень похожих предыдущих, точнее было бы сказать, что московско-минские напряженные переговоры об энергоносителях ведутся годами.)

Клянется уйти от московской нефти и… остаться с Москвой

По словам Лукашенко, Россия, используя поставки нефти и газа, «схватила Беларусь за горло», чтобы добиться своего. Ведь независимость нельзя сравнивать с нефтью, провозглашает официальный белорусский лидер.

«Но даже когда он (Лукашенко – ред.) поклялся в случае необходимости найти другие источники энергии, то сразу добавил, что Беларусь не выйдет ни из управляемого Россией ОДКБ, ни из ЕврАзЭС» – напоминает журналист.

Выход Беларуси из этих организаций был бы ударом для России – а Лукашенко жаловался на неравные условия членства. Но, тем не менее, ясно дал понять, что его страна, которой он управляет как «последний диктатор Европы» с 1994 года, не будет угрожать Москве подобным образом, пишет Foreign Policy.

И, кажется, сообщение официального белорусского лидера достигло адресата, полагает американское издание.

Ведь позже российские СМИ распространили заявление ФСБ: там утверждают, что пограничная зона с Беларусью предназначается исключительно для предотвращения незаконной миграции, оборота наркотиков и контрабанды. А совсем не для того, чтобы как-то помешать поездкам через границу россиянам или белорусам – которые, возможно, вслед за своим президентом, в очередной раз направляются из стран Запада обратно в Москву, добавляет Эмили Тэмкин.

Что не видно с другого берега

Политический обозреватель Павлюк Быковский видит ситуацию несколько иначе, чем ее представляют в США.

«По уровню отношений, официальных договоренностей все-таки Москва для Минска гораздо ближе, чем ЕС. Это хорошо прослеживается, например, в торговле. Западу мы продаем в основном лишь переработанные нефтепродукты, России же - все, начиная с молока, а ту самую нефть у нее покупаем», – отметил эксперт в комментарии БДГ.

Что касается нынешнего накала страстей относительно виз и границы, он расценивает как очередную смену фазы мира на фазу конфликта: «Сейчас российские СМИ подают введение Беларусью безвизового режима под видом чего-то отрицательного. Врут своим гражданам, тогда как на самом деле это никак их не затрагивает. Ведь прилетевшие в Беларусь иностранцы из третьих государств по-прежнему не могут въезжать в Россию без наличия российской визы. Точно так же, как и раньше этого не могли. А московская пропаганда против Минска означает, что в отношениях наступила конфликтная фаза – но не более того».

Другой же политический обозреватель Роман Яковлевский скорее склонен согласиться с видением ситуации Foreign Policy:

«Лукашенко маневрирует между Европой и Россией уже 20 лет, простые граждане тоже посматривают туда-сюда. За всю страну сказать не возьмусь, однако в целом ситуация выглядит именно так. Люди ищут работу, возможности – это географически обусловлено, что мы сегодня выбираем между Западом и Востоком. Но бесконечно этот полонез тянуться не может. Когда-нибудь надо будет определиться», – считает собеседник.

Хоть мнения экспертов расходятся, одно можно утверждать абсолютно точно: Беларусь явно не собирается прекращать раскачиваться от Брюсселя до Москвы. Пройдет ли еще 20 лет, прежде чем «качели» остановятся? И если остановятся, то где? Ответов на эти вопросы пока нет ни у кого.