МИНСК, 26 фев — Sputnik. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором осудил иммиграционную политику США и действия американского руководства на Ближнем Востоке, сообщает телеканал ABC News.

"Никто не может считать себя владельцем (этой земли) и считать других гостями или иммигрантами", — написал Ахмадинежад в своем послании, состоящем из более чем 3,5 тысячи слов.

Экс-президент Ирана в своем письмеподчеркнул, что "современные США принадлежат всем народам", отметив, что в страну иммигрируют представители разных государств, в том числе Ирана.

По его мнению, политика США должна "выражать уважение к многообразию народов и рас". Ахмадинежад осудил "господствующее влияние" Вашингтона в ООН, а также вмешательство США в дела иностранных государств, что, по его оценке, принесло "нестабильность, войну, разлад, убийства и перемещения народов".

Бывший иранский лидер заявил, что передал послание Трампу в посольство Швейцарии в Тегеране, которое представляет интересы Вашингтона.

Ахмадинежад ранее уже направлял письма американским лидерам. Будучи президентом Ирана, он написал письмо Джорджу Бушу-младшему, занимавшему тогда пост президента США. В 2016 году Ахмадинежад отправил послание Бараку Обаме, предшественнику Трампа.

Президент США ранее подписал указ «о защите США от терроризма», который приостанавливает прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.