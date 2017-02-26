МИНСК, 27 фев — Sputnik. Переговоры России с Беларусью по нефтегазовому спору идут "сложно", разногласия остаются, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

На минувшей неделе вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, который участвует в переговорах от республики, заявил, что решение спора уже найдено, теперь все зависит от политических шагов на высшем уровне . Он также сообщил, что стороны пришли к общей траектории снижения цены на газ, которая позволит Минску постепенно выйти на внутрироссийские цены.

"Сложно", — сказал Дворкович, отвечая на вопрос о ходе переговоров. Его слова приводит РИА Новости .

Отвечая на вопрос, есть ли сроки, в какие Беларусь должна погасить долг по газу, Дворкович сказал: "Мы считаем, они должны были это сделать давно, а и вообще не накапливать".

"Переговоры идут, ждем сейчас их реакции", — добавил вице-премьер.

"Разногласия остаются", — заявил он, отвечая на вопрос, изучило ли протокол руководство двух стран.

По состоянию на конец января 2017 года газовый долг Беларуси составлял 550 миллионов долларов. Он возник из-за того, что с января 2016 года Минск стал платить за газ по цене, которая основана не на формуле "Ямал плюс транзит", а по цене на основе нефтяных котировок, полагая это справедливым.

С 1 января 2017 года, по данным Минэнерго Беларуси, республика платит за газ по формуле "Ямал плюс транзит".