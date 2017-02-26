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Дворкович: переговоры по газу идут сложно, есть разногласия
27.02.2017 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев — Sputnik. Переговоры России с Беларусью по нефтегазовому спору идут "сложно", разногласия остаются, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
© Sputnik Стрингер
На минувшей неделе вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, который участвует в переговорах от республики, заявил, что
"Сложно", — сказал Дворкович, отвечая на вопрос о ходе переговоров. Его слова приводит
Отвечая на вопрос, есть ли сроки, в какие Беларусь должна погасить долг по газу, Дворкович сказал: "Мы считаем, они должны были это сделать давно, а и вообще не накапливать".
"Переговоры идут, ждем сейчас их реакции", — добавил вице-премьер.
"Разногласия остаются", — заявил он, отвечая на вопрос, изучило ли протокол руководство двух стран.
По состоянию на конец января 2017 года газовый долг Беларуси составлял 550 миллионов долларов. Он возник из-за того, что с января 2016 года Минск стал платить за газ по цене, которая основана не на формуле "Ямал плюс транзит", а по цене на основе нефтяных котировок, полагая это справедливым.
С 1 января 2017 года, по данным Минэнерго Беларуси, республика платит за газ по формуле "Ямал плюс транзит".
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Сейчас в Москве ждут реакции белорусских властей и напоминают, что Минск уже давно должен был погасить газовый долг.
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