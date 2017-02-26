МИНСК, 27 фев — Sputnik. Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в седьмой раз выдвинули на соискание Нобелевской премии мира, сообщил в понедельник Sputnik Казахстан .

Назарбаев уже выдвигался разными активистами и политиками на получение премии за укрепление мира шесть раз. Первая номинация казахского лидера произошла в 2006 году — тогда его хотели наградить "за вклад в укрепление мира и дружбы между народами", последний же раз его заявляли как претендента на "нобелевку" в 2012 году — уже за ядерное разоружение.

В 2017-м Назарбаева вновь выдвинули на получение премии мира — на этот раз "за невероятные усилия в уничтожении ядерного оружия". Получит ли лидер Казахстана престижную награду станет известно лишь в октябре.

Выдвигать соискателей на получение мира могут общественные и правозащитные организации, политики и обладатели награды.

В разные годы Нобелевскую премию мира получали экс-президенты США Барак Обама и СССР Михаил Горбачев, Евросоюз, ООН, лидер Израиля Шимон Перес и другие. Вручают награды с 1901 года.