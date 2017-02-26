МИНСК, 27 фев – Sputnik. Совет ЕС 27 февраля 2017 года принял регламент о внесении изменений в механизм приостановки действия безвизового режима с третьими странами в случае нарушений, который может применяться ко всем существующим соглашениям о визовой либерализации. Теперь руководство Совета ЕС и Европарламента должны поставить подписи под документом.



© Sputnik/ Виктор Толочко Срок пребывания безвизовых туристов в Беларуси может быть увеличен

Евросоюз ранее обусловил наличием этого регламента отмену виз для граждан Украины и Грузии, говорится в коммюнике Совета ЕС. Кроме того, Франция и Германия высказались за восстановление внутриевропейского контроля на границах.

Обновленный регламент вступит в силу 20 дней спустя после публикации в Официальном журнале ЕС. Эксперты отмечают, что новый механизм упростит для стран-ченов ЕС процедуру уведомления об обстоятельствах, которые могут привести к приостановке действия безвизового режима.

Например, во Франции после терактов 2015 года в особый режим проверок на границах с разрешения Брюсселя действует до июля текущего года. А шведское правительство в феврале продлило контроль на границах страны еще на три месяца — до 10 мая. Эта мера действует в разных государствах уже от 11 до 13 месяцев, в то время как по правилам Шенгенского соглашения пограничный контроль внутри европейского безвизового пространства может вводиться в экстренных ситуациях на срок, не превышающий двух месяцев. Впрочем, это отступление от собственных правил утвердили все институты ЕС, поэтому государства могут не опасаться штрафных мер со стороны Брюсселя.

Согласно новым правилам, Еврокомиссия сможет запускать его по собственной инициативе, а также должна будет ежегодно направлять в европарламент и Совету ЕС доклады о том, насколько пользующиеся безвизовым режимом страны выполняют необходимые критерии.

Регламент также расширяет критерии, которые могут вести к приостановке действия механизма.