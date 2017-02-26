МИНСК, 27 фев – Sputnik. Евросоюз в понедельник продлил на год действие оружейного эмбарго против Беларуси и индивидуальных санкций в отношении четырех человек.

Впервые Евросоюз ввел санкции против Беларуси в 2004 году, однако позднее ограничения были расширены. Эмбарго на поставки оружия ввели в 2011-м году. В 2016-м году санкции против 170 лиц и четырех компаний были отменены, однако ограничения для четырех белорусов и на продажу оружия остались.

"Совет 27 февраля решил продлить на год, до 28 февраля 2018 года, ограничительные меры против Беларуси, которые включают эмбарго на оружие, а также заморозку средств и запрет на въезд на территорию ЕС в отношении четырех человек, вовлеченных в дела об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста при неясных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах", — сообщил Совет ЕС.

При этом в документе отмечается, что Совет сделал исключение, "разрешив экспорт в Белоруссию оборудования для биатлона".

В коммюнике отмечается, что поставщикам нужно будет в каждом отдельном случае обращаться за разрешением на продажи этого оборудования в компетентные органы стран-членов.

"Ощутимые шаги, предпринятые Беларусью в уважении универсальных основных свобод, верховенство права и права человека будут оставаться ключевыми для формирования будущей политики ЕС по отношению к Беларуси, как и было отмечено в выводах Совета от 15 февраля 2016 года", — сообщили в пресс-службе ЕС.