МИНСК, 27 фев – Sputnik. Переговоры президентов Беларуси и Грузии Александра Лукашенко и Георгия Маргвелашвили пройдут в Минске 1 марта, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе белорусского лидера.

По данным пресс-службы, встреча лидеров состоится во Дворце Независимости.

"Главы государств проведут переговоры в формате "один на один", а также в расширенном составе с участием членов делегаций", — сказали собеседники Sputnik.

Сообщается, что стороны обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества Беларуси и Грузии, но особое внимание уделят активизации торгово-экономического взаимодействия. Ожидается, что по итогам встреч стороны подпишут ряд документов.

В пресс-службе уточнили, что в рамках этого официального визита Маргвелашвили проведет встречи с руководством белорусского правительства, Национального собрания, посетит отдельные организации и культурные объекты.