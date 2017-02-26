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Переговоры Лукашенко и Маргвелашвили пройдут в Минске 1 марта

27.02.2017 15:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев – Sputnik. Переговоры президентов Беларуси и Грузии Александра Лукашенко и Георгия Маргвелашвили пройдут в Минске 1 марта, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе белорусского лидера.

Переговоры Лукашенко и Маргвелашвили пройдут в Минске 1 марта
© REUTERS Andrei Stasevich/BelTA
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По данным пресс-службы, встреча лидеров состоится во Дворце Независимости.

"Главы государств проведут переговоры в формате "один на один", а также в расширенном составе с участием членов делегаций", — сказали собеседники Sputnik.

Сообщается, что стороны обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества Беларуси и Грузии, но особое внимание уделят активизации торгово-экономического взаимодействия. Ожидается, что по итогам встреч стороны подпишут ряд документов.

В пресс-службе уточнили, что в рамках этого официального визита Маргвелашвили проведет встречи с руководством белорусского правительства, Национального собрания, посетит отдельные организации и культурные объекты.

 
Теги: Минск
 
 
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Сначала пройдет встреча "один на один", а затем в расширенном составе, ожидается подписание ряда двусторонних документов.

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