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Руководство ПА ОБСЕ совершит визит в Минск с 15 по 17 марта
27.02.2017 16:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев — Sputnik. Руководство Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) посетит Беларусь с визитом с 15 по 17 марта, заявил на брифинге в Минске заместитель председателя нижней палаты парламента республики Болеслав Пирштук.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее сообщалось, что
"Мы ожидаем 15-17 марта руководителя Парламентской ассамблеи с визитом, в ходе которого мы детально уточним определенные организационные вопросы и подпишем соглашение о проведение 26-й сессии ПА ОБСЕ", — сказал Пирштук.
Он отметил, что 1 марта планируется заседание оргкомитета, созданного для проведения сессии, ближе к лету будет подготовлена смета. Зампредседателя отметил, что Беларуси потребуется для проведения мероприятия небольшое количество средств, так как "питание и проживание участники берут на себя".
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Визит планируется для того, чтобы уточнить организационные вопросы проведения летней сессии ПА ОБСЕ в Минске.
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