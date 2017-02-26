МИНСК, 27 фев — Sputnik. Руководство Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) посетит Беларусь с визитом с 15 по 17 марта, заявил на брифинге в Минске заместитель председателя нижней палаты парламента республики Болеслав Пирштук.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусские парламентарии примут участие в заседании ПА ОБСЕ в Вене

Ранее сообщалось, что Минск готовится к визиту в марте текущего года председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен . В рамках визита планируется подписание соглашения между белорусским парламентом и ПА ОБСЕ о проведении в белорусской столице сессии Организации, которая, по планам, должна пройти с 5-9 июля.

"Мы ожидаем 15-17 марта руководителя Парламентской ассамблеи с визитом, в ходе которого мы детально уточним определенные организационные вопросы и подпишем соглашение о проведение 26-й сессии ПА ОБСЕ", — сказал Пирштук.

Он отметил, что 1 марта планируется заседание оргкомитета, созданного для проведения сессии, ближе к лету будет подготовлена смета. Зампредседателя отметил, что Беларуси потребуется для проведения мероприятия небольшое количество средств, так как "питание и проживание участники берут на себя".