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Руководство ПА ОБСЕ совершит визит в Минск с 15 по 17 марта

27.02.2017 16:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Руководство Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) посетит Беларусь с визитом с 15 по 17 марта, заявил на брифинге в Минске заместитель председателя нижней палаты парламента республики Болеслав Пирштук.

Руководство ПА ОБСЕ совершит визит в Минск с 15 по 17 марта
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее сообщалось, что Минск готовится к визиту в марте текущего года председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен. В рамках визита планируется подписание соглашения между белорусским парламентом и ПА ОБСЕ о проведении в белорусской столице сессии Организации, которая, по планам, должна пройти с 5-9 июля.

"Мы ожидаем 15-17 марта руководителя Парламентской ассамблеи с визитом, в ходе которого мы детально уточним определенные организационные вопросы и подпишем соглашение о проведение 26-й сессии ПА ОБСЕ", — сказал Пирштук.

Он отметил, что 1 марта планируется заседание оргкомитета, созданного для проведения сессии, ближе к лету будет подготовлена смета. Зампредседателя отметил, что Беларуси потребуется для проведения мероприятия небольшое количество средств, так как "питание и проживание участники берут на себя".

 
Теги: Минск
 
 
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Визит планируется для того, чтобы уточнить организационные вопросы проведения летней сессии ПА ОБСЕ в Минске.

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