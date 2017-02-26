МИНСК, 27 фев — Sputnik. Совместную коллегию аграрных ведомств Беларуси и России предлагается провести до 10 марта в Минске, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.



© Sputnik Сергей Субботин Данкверт: в Беларусь если и поедем, только со съемочной группой

По его словам, соответствующее предложение уже направлено руководству Минсельхоза РФ, однако ответа пока не поступило.

"Совместную коллегию Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России мы предлагаем провести до 10 марта в Минске, и уже направили предложения министру сельского хозяйства России. Но до сих пор нет реакции", — сказал министр в понедельник журналистам в Минске.

Кроме того, по словам министра, будут идти переговоры о снятии ограничений на поставки белорусской продукции в Россию.

Как пояснили Sputnik в Минсельхозпроде Беларуси, традиционно основным вопросом на совместной коллегии становится обсуждение балансов взаимных поставок продовольствия. Стороны ежегодно согласовывают объемы экспорта и импорта по мясу и молоку. Там отметили, что аграрные ведомства двух стран уже провели предварительные переговоры, по итогам которых объемы поставки белорусского мяса и мясопродуктов, а также молокопродуктов для поставки на рынок России на 2017 год увеличиваются.

В то же время в Минсельхозпроде обратили внимание, что формат работы коллегии не предусматривает участия в ней специалистов и руководителей Россельхознадзора.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что воздержится от посещения Беларуси в феврале. Также сообщалось, что Россельхознадзор в феврале не будет направлять своих экспертов в Беларусь, так как опасается провокаций со стороны белорусских властей в связи с последними действиями МВД.