﻿ Аграрные ведомства РБ и РФ могут провести коллегию до 10 марта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Аграрные ведомства РБ и РФ могут провести коллегию до 10 марта

27.02.2017 16:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Совместную коллегию аграрных ведомств Беларуси и России предлагается провести до 10 марта в Минске, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

Аграрные ведомства РБ и РФ могут провести коллегию до 10 марта
© Sputnik Сергей Субботин
Данкверт: в Беларусь если и поедем, только со съемочной группой

По его словам, соответствующее предложение уже направлено руководству Минсельхоза РФ, однако ответа пока не поступило.

"Совместную коллегию Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России мы предлагаем провести до 10 марта в Минске, и уже направили предложения министру сельского хозяйства России. Но до сих пор нет реакции", — сказал министр в понедельник журналистам в Минске.

Кроме того, по словам министра, будут идти переговоры о снятии ограничений на поставки белорусской продукции в Россию.

Как пояснили Sputnik в Минсельхозпроде Беларуси, традиционно основным вопросом на совместной коллегии становится обсуждение балансов взаимных поставок продовольствия. Стороны ежегодно согласовывают объемы экспорта и импорта по мясу и молоку. Там отметили, что аграрные ведомства двух стран уже провели предварительные переговоры, по итогам которых объемы поставки белорусского мяса и мясопродуктов, а также молокопродуктов для поставки на рынок России на 2017 год увеличиваются. 

В то же время в Минсельхозпроде обратили внимание, что формат работы коллегии не предусматривает участия в ней специалистов и руководителей Россельхознадзора.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что воздержится от посещения Беларуси в феврале. Также сообщалось, что Россельхознадзор в феврале не будет направлять своих экспертов в Беларусь, так как опасается провокаций со стороны белорусских властей в связи с последними действиями МВД.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основным вопросом для обсуждения на коллегии станут балансы взаимных поставок продовольствия. Минск также рассчитывает на переговоры о снятии ограничений на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Руководство ПА ОБСЕ совершит визит в Минск с 15 по 17 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика