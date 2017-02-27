Лагерь защитников Куропат стоит уже девять дней. Несмотря на то, что строительство в этом месте накануне было официально разрешено, техника работу так и не начала. Между тем, вопрос Куропат был поднят в крупнейшей государственной газете.

28 февраля на ставшую уже традиционной «мобилизацию» в Куропаты собралось порядка четырех десятков человек. Несмотря на то, что сегодня могли возобновиться строительные работы, техника на стройплощадку не вернулась.

Активисты позднее заявили о том, что минский мэр готов провести нечто вроде круглого стола по теме Куропат. Об этом рассказал сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. По последней информации, на прием к мэру Андрею Шорецу отправятся: Марат Головой (в качестве эксперта), Юрий Степашников представит местных жителей, от оппозиции на прием к мэру пойдет сам Северинец и Алексей Янукевич (партия БНФ). Прием назначен на 9.45 утра в среду.

Стоит отметить, что тему Куропат не обошли и государственные СМИ, которые, как правило, стараются не замечать того, что происходит в Беларуси под бело-красно-белыми флагами (а защитники Куропат стоят именно под ними). Крупнейшая государственная газета «СБ. Беларусь сегодня» провела круглый стол с участием историков, чиновников и представителей силовых структур, на котором обсуждалась тема Куропат.

Участники круглого стола пришли к мнению, что Куропаты должны стать фактором, который объединит Беларусь: дескать, охранять это место должны и брсм-овцы и молодофронтовцы, заниматься облагораживанием территррии следует также всем, независимо от политических взглядов и конфессий. Было предложено сделать в куропатках мемориал памяти и скорби.

Более того, по инициативе главреда СБ Павла Якубовича может стартовать благотворительная акция по сбору средств для создания в Куропатах мемориала.

«Я как редактор буду обращаться на высокий политический уровень, в руководство Администрации президента, чтобы идеи, высказанные за нашим круглым столом, были поддержаны и власть взяла их под свою опеку. И открытие этого памятного знака должно пройти на высоком государственном уровне» - заявил Павел Якубович.

При этом все участники круглого стола так или иначе отметили нежелательную, по их мнению, роль некоторых политических сил, считающих территорию в Куропатах своей. Впрочем, во время круглого стола некому было спросить у участников, почему только «некоторым политическим силам» в последние десятилетия и было дело до трагедии Куропат, а вот властям - фактически нет.